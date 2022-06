Ella es la reina de la natación: Conoce a la xalapeña Diana Paola

A sus 15 años de edad, la xalapeña Diana Paola Gómez ha experimentado en varias ocasiones el sabor de la victoria en campeonatos nacionales de natación, disciplina que practica desde los 2 años de edad y en la que ha dejado huella en casi todo el territorio nacional, incluso a nivel internacional.

Diana recientemente conquistó 5 medallas de Juegos Nacionales de Conade, realizados en Tijuana, Baja California, mientras que en 2021 en misma competencia nacional se colgó 9 con un total de 14 medallas en menos de dos años.

En entrevista para Diario de Xalapa desde su club de entrenamiento AquaX, compartió el sentimiento de sus logros y el plan que tiene trazado con su entrenador Mario Vázquez Honorato para un futuro.

Acompañada de sus padres, Nadia Ruiz Hernández y Juan Carlos Gómez Sánchez, la “Sirena” expresó sentirse contenta, “porque podemos ver el resultado de dos años de trabajo que hemos hecho con mis entrenadores que son los que me han apoyado”, destaca.

Además remarca que es el significado de mucho tiempo invertido en entrenamientos “en conjunto con mis padres y como repito, con mis entrenadores, así como aquellas personas que han estado ahí que ahora ven que hemos hecho algo bien”, explicó Paola minutos antes de iniciar su entrenamiento.

Reconoce que sin el apoyo de sus padres, entrenadores y familia, “no podría estar en el lugar que ahora me encuentro y no podría a ir a donde quiero que son a unos Juegos Olímpicos representando orgullosamente a mi país”, comparte.

A Diana Paola la natación le ha dado mucha alegría que no se imaginó vivirla cuando comenzó a practicarla en forma competitiva a la edad de 9 años y ahora que está por completo en la disciplina la disfruta al máximo “porque es algo muy bonito que me hace sentir libre, además me da muchas cosas bonitas como una segunda familia, porque casi toda mi vida he estado aquí, entonces es algo muy importante para mi porqué me gusta mucho lo que hago con la natación”, platicó.

Desde su club de entrenamiento AquaX, la xalapeña Diana Paola compartió el sentimiento de sus logros en distintas competencias | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Dice que gracias a este deporte ella es muy disciplinada, dedicada y con objetivos trazados en los que ahora está trabajando para conseguirlos y aunque ha dejando de hacer cosas que muchas personas de su edad hacen, “esto para mi no es sacrificar nada, porque son decisiones que tomé para llegar a donde quiero, y claro que veo a personas divertirse, pero realmente yo no quiero hacer eso, porque quiero llegar a un nivel más alto”, afirmó Diana.

¿Cuáles son sus logros?

Diana Paola Gómez Ruiz actualmente tiene 15 años de edad y acaba de culminar la secundaria. Ella inició a practicar la natación a la edad de 2 años en Aqualandia, club en el que desarrolló su nivel, por lo que al cumplir exitosamente en torneos de escuelitas con varios primeros lugares fue elegida para formar parte del equipo élite de AquaX, sucursal de Aqualandia.

A la edad de 9 años y con varios logros comenzó a recibir entreno para competencia de Mario Vázquez, quien se encargó de guiarla al éxito.

Ahora con 13 años en la natación y más de 200 medallas obtenidas en ese tiempo, la “Sirena” cuenta con logros importantes nacionales conseguidos en Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Monterrey, Baja California, Quintana Roo, entre otros.

En los Juegos Nacionales de Conade logró 9 medallas con un total de 14 en menos de dos años | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

En 2019, en categoría 11-12 con 200 metros dorso rompió récord, logrando la clasificación al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación en Barbados por edades, competencia en la que estableció un récord centroamericano con 200 metros dorso con marca de 2:24.31.

Durante los Juegos Nacionales de Conade 2021, logró la cantidad de 9 medallas, mientras que en este año consiguió 5 y su calificación al Mundial Júnior que se realizará en Lima Perú.

Ahora continuará en preparación, porque irá en busca de más medallas de Juegos Nacionales 2022 en Aguas Abiertas que será la próxima semana.

Para lograr más metales Diana Paola realiza dos sesiones de entrenamiento; el primero a las 4:45 de la mañana, mientras que a las 4 de la tarde cumple con el segundo trabajo del día.

“Ahora tenemos en el programa, cumplir con Aguas Abiertas y luego enfocarnos en el Campeonato Mundial Junior, por lo que entrenaré fuerte, porque deseo realizar buen papel dando lo mejor de mí como en todas mis competencias”, platica.

“Definitivamente lo que deseo con mi entrenador es llegar a unos Juegos Olímpicos, es mi sueño y se que trabajando como lo hemos hecho puedo cumplirlo”, afirmó Diana.

La especialidad de la nadadora son los 400 metros planos, 200 metros dorso y 200 metros mariposa.

Al concluir la nadadora xalapeña recomendó a las personas que practiquen una disciplina, “los deportes son muy bonitos, ya que te dejan muchas cosas, aprendes cosas de ti, y no creo que te puedas arrepentir entrando a uno. Si les gusta la natación anímense, porque es una actividad muy padre, te puedes despejar de muchas cosas y si llegan a competir lo disfrutarán al máximo como lo hago yo”.

¿Qué dicen sus padres sobre todas sus victorias?

Nadia Ruiz Hernández, mamá de la nadadora dijo estar orgullosa por lo que ha logrado su hija, “y sobre todo porque la vemos contenta en lo natación que para nosotros era un seguro de vida que aprendiera a nadar”, menciona.

Recuerda que al inscribirla a natación, fue avanzando hasta lograr colocarse en el lugar que ahora tiene, que es estar entre las mejores del país en su categoría.

Dice que para ellos nunca fue el objetivo que ella destacara como hasta este momento lo hace, “porque lo que queríamos era que se divirtiera y pues el éxito llegó gracias a su dedicación, disciplina y al amor que ella ahora siente por la natación”, dijo.

La xalapeña Diana recientemente conquistó 5 medallas de Juegos Nacionales de Conade, realizados en Tijuana, Baja California | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Creo que el éxito llegó cuando ella descubre que es el deporte en el que quiere estar y en base a la disciplina y esfuerzo es como ha llegado el éxito a ella”, comenta la mamá.

Dice que verla ganar es mucho orgullo y alegría y más por verla realizada en lo que quiere y sobre todo que ahora las medallas que tiene son la proyección de lo que es su trabajo, “porque ella trabaja para obtener los resultados y a parte de todo es motivacional para seguir apoyándola”, externó.

“Como sus padres, le decimos que siga preparándose, que siga como hasta ahora, demostrándonos ese amor que le tiene al deporte y que con disciplina y mucho trabajo sabemos que puede lograr todo lo que se proponga”, concluyó.