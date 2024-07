¡Viajará a Italia! Marisela Escobar obtiene pase para Mundial Junior de Aguas Abiertas

Boca del Río, Ver.- A sus 15 años la veracruzana Marisela Escobar Falcón es una de los 12 competidores que representará a México a nivel nacional en el Campeonato Mundial Junior de Aguas Abiertas que se celebrará en Alghero, Italia.

En entrevista para Diario de Xalapa, la joven estudiante de secundaria habla de sus inicios en este deporte al cual le ha dedicado todo el empeño en busca de llegar a unos Juegos Olímpicos.

Se trata de una deportista nata pues ha practicado todas las disciplinas, hasta que llegó a la natación en alberca y aguas abiertas, cosa que le apasiona.

“Empecé en la disciplina de triatlón, pero un día mi entrenador José Luis me vio y me hizo la invitación de entrar a una competencia de nado, la verdad es que me gustó y desde entonces aquí estoy”, recuerda.

A los 10 años empezó a practicar natación y actualmente es una competidora en pruebas de 100 libres, 200, 400 y 800 metros libres y en aguas abiertas nada 5 kilómetros.

Durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en nacionales, en los juegos CONADE y los juegos CCCAN y aunque el inicio no fue sencillo, porque aún no tenía las técnicas no se desanimó y siguió cosechando triunfos.

“Mi primera competencia la tuve cuando apenas tenía unas semanas de empezar a practicar, gané dos medallas en la prueba de 50 libre y 100 libre, pero en mi tercera prueba me descalificaron en el 50 dorso, fue divertido, aun no sabia mucho de natación y antes de llegar a la pared me gire y empecé a nadar crol, no entendía ¿por qué? Pero ahora ya me da mucha risa”, comenta entre risas.

Marisela Escobar Falcón de las mejores en su categoría

Su empeño y disciplina la coloca como una de las mejores de su rama y lo demostró en el reciente selectivo que se celebró en el mes de mayo donde se ganó su pase al Campeonato Mundial Junior de Aguas Abiertas.

“Mi próxima competencia es el Mundial Junior de Aguas Abiertas en Alghero, Italia, es del 2 al 9 de septiembre, estamos buscando apoyos para poder realizar nuestro viaje”, dice.

Su meta es llegar a unos Juegos Olímpicos y destacar en este deporte a la par de competidoras como Katie Ledecky de Estados Unidos y Ariarne Titmus de Australia.

"Mi sueño, el sueño de Marisela es ir a unos Juegos Olímpicos, dar pase y estar representando a México, tengo mucha admiración por algunas competidoras que aún no conozco en persona pero espero llegar a esos niveles, a las grandes ligas”, destaca.

Recientemente, Escobar Falcón concluyó sus estudios de secundaria y está próxima a iniciar la preparatoria y aunque aún no tiene definido qué carrera quisiera estudiar, su compromiso es continuar en el deporte sin descuidar la escuela

“Todo se puede, hay oportunidad de todo, si es difícil y un poco complicado, pero siempre busco el apoyo de la escuela para mis faltas, que me puedan apoyar con los trabajos y las tareas, de parte de mi familia también hay mucho apoyo y están de acuerdo con que combine la natación con el estudio”, puntualiza.

En todo momento, Marisela ha contado con el apoyo de su familia, en especial de su madre quien la ha acompañado a todas sus competencias y entrenamientos, además de sus amigos que la animan a seguir adelante.

Marisela Escobar Falcón tiene una página de Facebook donde todos los interesados que quieran apoyar su carrera pueden contactarla para hacer la aportación que quieran.