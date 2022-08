Minerva Peredo, atleta máster del más alto nivel

En Xalapa existen numerosas atletas que destacan en diferentes categorías y lo vienen haciendo desde sus inicios, como el caso de Minerva Peredo Sánchez, atleta máster de 49 años de edad, que forma parte de Jacer, equipo de atletismo.

La deportista en entrevista para Diario de Xalapa platicó que su inició fue a los 10 años de edad y que fue por “accidente”, porque dice el entrenador de su primera la “Obrero Campesina” la llevó a participar al estadio Xalapeño. Recuerda que en las pruebas que tomó parte no destacó, sin embargo dice que no se rindió y en la última de 500 metros le pidió permiso a su entrenador para tomar parte.

“Tuve que convencerlo para entrar a correr, no quería, porque no había ganado nada, hasta que logré que me diera el sí y gané”, recuerda Minerva. Luego de ese evento, en el Estadio Xalapeño vinieron más pruebas en las que nuevamente volvió a destacar en un estatal, luego con el mismo nivel lo hizo en el Pre-Nacional y finalmente en el campeonato Nacional, donde logró el quinto lugar con 10 años de edad.

Su entrenador le vio gran nivel que “seguí compitiendo en los infantiles igualmente con buenos resultados hasta llegar a la etapa juvenil con la que participé en un evento nacional que se realizó en Xalapa, quedando en tercer lugar cuando tenía 14 años de edad”, contó la deportista.

Deportes Puro poder: Pilota veracruzana competirá en el autódromo "Hermanos Rodríguez"

Con el nivel que continuaba manteniendo, dos años después logró asistir a un evento nacional que se realizó en la capital del país, competencia desarrollada en San Magdalena Mixhuca logrando el tercer lugar nacional en 3 mil metros a la edad de 16 años.

Al regresar a Xalapa tomó parte en varias competencias con primeros lugares que le fueron reconocidos por su propio entrenador y familia.

Cuando tenía 20 años, la atleta se encontraba en uno de sus mejores momentos con el atletismo y lo demostró al conseguir su calificación a su primera Universidad Nacional en donde logra colocarse como la quinta mejor del país, logro que sigue en la mente de Minerva.

En esa etapa logró la carreras de la Copa Xallapan, la Roter de Coatza, la del Tigre Deportes, así como lograr en dos ocasiones una tradicional competencia que se desarrolla actualmente en Poza Rica. Sin embargo su exitoso camino se vio truncado por una lesión aparentemente por sobre esfuerzo en el tendón de Aquiles, por lo que tuvo que detener su camino en el atletismo.

“Debía operarme, pero el doctor me dijo que no me daba esperanzas de que el resultado fuera positivo y debido a eso paré por casi 17 años, porque la verdad tuve un poco de temor por la cirugía”, dijo.

Ese espacio lo utilizó para culminar su licenciatura en Psicología y ejercerla también exitosamente. Tiempo después formó su familia, pero sin la idea de regresar a correr.

“La verdad ya no tenía la idea de correr, hasta que inscribí a mis hijos al Club de Triatlón León con Anahí León, ahí fue cuando nuevamente retomé el deporte, porque veía a mis hijos realizarlo y me motivé nuevamente y aquí estoy de regreso”, expresó.

Deportes Leonas presenta nuevo uniforme con la mira puesta en el comienzo de la temporada de tocho

En su nueva etapa ahora en categoría Máster, ya participó en el Medio Maratón de Veracruz, con un octavo lugar; Maratón Lala, resultando la ganadora de su categoría y logrando su clasificación al Maratón de Boston, competencia que hizo virtualmente por pandemia. Además a participado en numerosas competencias locales, también con primero, segundos y terceros lugares.

El último Maratón del que tomó parte fue el 19 de diciembre de 2021 en el de Ciudad de México, quedando en séptimo lugar con tiempo de 1 hora y 37 minutos.

Desafortunadamente en dos ocasiones se contagió de Covid, por lo que actualmente está en recuperación para retomar su nivel y regresar a futuras competencias, locales, estatales, nacionales e internacionales.

La deportista dice que el deporte le ha hecho conocer a muchas personas de las que “tomo lo positivo siempre y lo más bonito y si veo que me puede ayuda lo que veo en la gente, lo aplico o modifico a mi a mi modo para ayudarme a ser mejor atleta, pero mejor persona. Gracias al deporte cuento con salud, la verdad el deporte es una actividad barata, por decirlo así, es una actividad que te deja disfrutar todos los días y la familia, pero sobre todo por estar sano, por eso me gustaría que más mujeres lo practicaran”, resaltó.

Peredo Sánchez gracias al atletismo ha visitado Monterrey, Guadalajara, Ciudad Victoria, Guanajuato, Veracruz puerto, Poza Rica, Coatzacoalcos entre otros lugares.

Ahora en su mente está el Medio Maratón de Veracruz que se realizará en enero del 2023, “mi entrenador Javier Cervantes ya me está preparando como lo hizo para el Medio Maratón de Veracruz donde quedé en octavo lugar, así como en el triunfo del Maratón de Lala, el de Boston y Ciudad de México”, expresó.

Deportes Lista de ganadores de la carrera “San Salvador Acajete”; te contamos

Para concluir, la xalapeña recomendó a las mujeres que se den la oportunidad “de explorar, de conocer algo diferente, como el salir de esa rutina de casa, yo soy ama de casa y tengo dos hijos, relativamente pequeños de 9 y 8 años, quienes requieren atención, pero no es impedimento para que nosotras podamos atendernos en el sentido de la salud y la salud no la va a dar el deporte, ya sea caminando, corriendo, nadando, pero no debemos poner alguna barrera para lograr un objetivo” concluyó.

En febrero Minerva cumplirá 50 años y lo hará corriendo como siempre lo ha hacho desde los 10 años de edad. Seguramente llegará más lejos no sólo por el nivel que tiene, sino por la gran humildad que la hace mejor ser humano y caracteriza.