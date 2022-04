Conoce la historia de Moisés Castilla: árbitro xalapeño con más de 40 años de carrera

“Si te vistes de árbitro es porque tienes el valor de enfrentar cualquier tipo de actos dentro de la cancha”, menciona Moisés Alberto Castilla Zarate, reconocido árbitro xalapeño.

“Moy” cuenta con 58 años de edad y 44 como juez central. El “hombre de negro” su infancia la vivió en la colonia Benito Juárez de esta capital rodeado de amigos habitantes de Tres Brincos, calle Úrsulo Galván y Francisco I. Madero, lugares localizados en las inmediaciones.

Su camino en el arbitraje lo inició a los 14 años de edad y fue “por obligación”, dice. “Mi hermano apoyaba al señor Alejandro Manzano Calatayut administrador del Ferrocarrilero, quien organizaba los torneos del “Ferro” que era lo máximo en aquel tiempo en la que había dos categorías, entonces de repente estaban cortos de árbitros porque la mayoría eran jugadores. En un juego casi me obliga mi hermano porque no había gente, entonces me llevó de asistente, ya que no tenían a quien recurrir, eso fue en 1978 y fue en la Normal”, recuerda.

Una vez dentro de esa profesión que realizaba sin experiencia luego de dos años vino su primera prueba y fue en un encuentro de central en los “Campos Juárez”.

“Recuerdo que mi debut como central fue forzado, porque el que debía realizar el trabajo no se presentó, entonces como yo era el asistente número uno tuve que pitar solo a la edad de 16 años; fue en el duelo Pumas Progreso-Coapexpan”, indica.

“En ese encuentro todo mundo me quería comer, porque era un chavo flaco y la mayoría era categoría libre. Eran juegos muy difíciles más de fuerza que de técnica. Ese día perdió Pumas Progreso con un penal que marqué, entonces ya te imaginarás”, expresa el árbitro.

Esta anécdota es una de tantas que ha vivido el actual juez central y otra de ellas fue cuando tuvo que expulsar a un jugador por conducta violenta luego de dar una patada en un torneo de la Normal.

“Le pegó a un cristiano por atrás y no lo pensé en el momento y le saqué roja. Antes no utilizaba bolsas en la camisa que era una que me dio el profesor Ariel Ortiz, quien fue el primero que me regaló mi uniforme de árbitro. Cuando me agacho para sacar la tarjeta de las calcetas pasa el jugador y me dice que si lo expulsaba me iba golpear, pero me dije, si no lo hago me agarrará de menso toda la vida y lo expulsé. Si te vistes de árbitro es porque tienes el valor de enfrentar este tipo de actos”, expresó en forma segura.

A los 16 ya como central no contaba con experiencia y conocimiento de reglas de juego y marcaba de acuerdo a su criterio lo que consideraba que era falta o tarjeta, sin embargo con el tiempo fue aprendiendo lo que es sanción técnica y disciplinaria, así como fundamentos para actuar conforme a las reglas de juego. “La verdad antes nos metíamos en eso con la bendición de Dios, porque no teníamos el conocimiento de regla”, comenta.

Ya con experiencia de muchos años ahora se da tiempo de entablar charlas con propios jugadores a quienes les dice que el futbol lo hacen ellos y que como árbitros son simplemente un complemento de juego, acción respetada y valorada.

Aunque acepta que cuando hay jugadores que no tienen deseos de jugar “son muy difíciles de controlarlos”, sin embargo gracias al respetable trabajo que tiene de más de 4 décadas “cuento con el respeto de la gran mayoría”, indica.

En el profesional

Su nivel lo colocó en tercera y segunda división durante dos años. Él pudo ser tomado en cuenta para Primera División mediante un curso que clausuró el padre de los Brizzio.

Al contar con la presencia del veracruzano Pascual Rebolledo, el xalapeño pensaba que podría tener algún apoyo sumado a su experiencia, sin embargo no fue así.

“Durante ese momento, recuerdo que el papá de los Brizzio preguntó sobre la definición de balón en juego y fui el único que dije que todo balón acto para producir consecuencias de carácter técnico para efectos del juego. Tras eso me preguntó que quien me lo había dicho y respondí que el profesor Diego de Leo que vino al curso”.

Reconoce que tenía confianza de ser promovido, pero no fue así, porque fueron promovidos otros, “de repente me encuentro que Pascual Rebolledo(+) promueve a gente que no alcanzaba ni calificaciones de examen, eso me dio mucho coraje y ahí decidí dejar el profesional”, expresó Moisés.

Aunque era convocado para continuar en el profesional ya no asistía por lo que había pasado “fue un momento difícil, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque no se valía. Eso fue en en 1990”, recuerda.

“No puedo decir que estuve cerca de debutar en Primera División porque sonaría a que era el súper maravilla, pero con hechos no me demostraron en ese momento que hubiera una gente más preparada que yo”, puntualiza.

Actualmente

En este momento Moisés Castilla es responsable de un grupo de árbitros en Banderilla con el apoyo del presidente municipal David Sangabriel a los que les brinda su conocimiento para que se desempeñen bien durante su trabajo en el campo. Cuenta con varios cursos y título de árbitro nacional.

“Hay mucha gente que se viste de árbitro y no se preparan para serlo, puedo decir que mi inicio fue igual, pero en realidad te das cuenta que te debes preparar para que puedas salir adelante y no seas uno más de esos saca partidos. La gente que te reconozca en donde sea. Afortunadamente cuento con muchos amigos, porque siempre trato de hacer mi mejor trabajo”.

“El título de árbitro nacional te respalda para que la gente sepa que eres una persona preparada y que no eres uno persona que se mete a ganar el dinero sin capacitarse, además el mayor reconocimiento que puedo recibir es el estrecho de mano de los jugadores”, indica.

Además de contar con cursos de primeros auxilios forma parte del colegio “Julio Yáñez” con otro reconocido árbitro xalapeño, José Luis Villanueva, presidente del colegio, mientras que Castilla Zárate es vicepresidente. Sanciona en torneos de la Fundación Universitaria y Gotcha-Eagles con más de 20 años.

Es casado desde 1990 tiene dos hijos, Moisés Alberto Castilla Garibay de 31 años y Marco Antonio Castilla Garibay de 21; el mayor es egresado de la Facultad de Comercio con carrera de Gestión y Dirección de Negocios y el menor estudia Nutrición y Educación Física. “Voy a seguir pitando hasta que mi cuerpo aguante y hasta que los futbolistas me acepten”, concluye.