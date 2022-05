Norma Delia: Deportista, activista y superó un tumor; su historia

A la edad de 12 años, Norma Delia Guevara Hernández de 49 años de edad comenzó a practicar el atletismo y aunque hizo una pausa prolongada, el destacado estilo y nivel de competencia que tenía en su adolescencia continuó a su lado con apoyo de destacados entrenadores y el compromiso de ella misma.

El atletismo lo inició a temprana edad y fue gracias a que su mamá comenzó a practicar en el Estadio Xalapeño con el profesor Arvizu, en donde Norma al ver lo divertido que era se dio oportunidad de realizarlo.

Fue un año de intensa actividad la que tuvo la deportista hasta que puso fin a ese episodio, sin embargo el destino nuevamente le abrió la puerta para continuar corriendo y fue cuando el profesor Ángel Luis Ceja se presentó en la secundaria que ella estudiaba.

“El profe Ceja fue a mi escuela, la Federal 5, a solicitar atletas para competir y fue que entré nuevamente atletismo y ahora sí de lleno. Fueron cinco años de competencias en las que aprendí mucho. Durante ese tiempo participé en tres nacionales con primero, segundo y terceros lugares”, platico la atleta.

Y agregó: “En el primer año de practicar, participé en mi primer nacional que fue aquí en Xalapa. Al siguiente año fuimos a Nuevo León, posteriormente a la Ciudad de México y a los 18 años asistimos a Monterrey. En todos los que participé siempre estuve en pódium”, recordó.

Tiempo después conoció a su esposo y fue que se alejó porque decidió formar familia y aunque no estaba ya entrenando, se mantuvo activa, porque en su mente estuvo planeando en algún momento su regreso.

“Mi pausa fue de 20 años, y durante ese tiempo formé mi hermosa familia y afiné más mi profesión que es estilismo. Luego de ese tiempo regresé y comencé a entrenar, tenía 38 años. Cuando inicié a entrenar más fuerte, a los 40 años me detectaron un tumor en mi pecho y me alejé, ahora por cinco años. Al recuperarme entrené y aquí andamos de nuevo”, compartió.

Han pasado cuatro años de su padecimiento, algo que a ella le dejó mucha enseñanza como el valorar la salud y quererse más. Para ella el deporte es vida y salud, “porque cuando se pasa por una situación de enfermedad grave y se logra salir adelante se valora más la vida y salud, por eso recomiendo a personas que practiquen algún deporte”, platicó.

Actualmente Norma Delia cuenta con logros importantes de tres campeonatos nacionales en los que presentó. En estos cuatro años, la xalapeña asistió al Nacional de Guadalajara, Jalisco, al de Campo Traviesa de Toluca y recientemente al Nacional Máster de Mérida, Yucatán.

“En Mérida competí en 5 mil, mil 500, 800 metros planos, así como relevos 4x100 y 4x400. En el 5 mil obtuve segundo lugar, en el que me enfrente a la campeona panamericana. Nos fue muy bien no sólo a mi, también compañeros. Ahí logré cuatro medallas”.

“Estos logros me dicen que tenemos mucho para seguir compitiendo, que tenemos de donde sacar energías, fuerza y ánimo. Ojala muchos vean esto y se motiven que la edad no nos detiene, al contrario, es una mejor calidad de vida para seguir adelante y lograr muchas cosas”, puntualizó.

Norma Delia Guevara Hernández no sólo es ama de casa, es estilista con 24 años de experiencia y rescatista de animales, además suele coordinar esterilizaciones en colonias donde solicitan apoyo “y soy amiga de todos lo que me ofrecen su amistad sincera. En mi profesión tengo muchos clientes que me apoyan, así como mi esposo que también corre, y mi entrenador, Marcos Barreto”, expresó Norma.

Para concluir invita nuevamente a las personas que hagan deporte, “el atletismo es vida, es salud, alegría, amor, pasión y todo eso lo encuentra uno que en el deporte. Aquí hay mucha salud y es el mejor regalo de la vida y el deporte te lo da. Cuando uno vive una enfermedad grave te das cuenta que la salud es lo mejor”, concluye.