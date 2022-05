¡A sus 17 años ya es campeona estatal y va por más! Ella es Xiomara, halterista xalapeña

La halterista xalapeña Xiomara García de 17 años se encuentra motivada trabajando en el Centro de Halterofilia Municipal “Fouad Alfredo Hakim Santiesteban” con su entrenador Luis Tapia Arizmendi, porque asistirá por primera vez a unos Juegos Nacionales de Conade.

El evento en el que se presentará representando al estado de Veracruz será en Sonora en el mes de julio, en donde buscará una medalla nacional frente a potentes rivales del país en Categoría 55 kg., Sub 20 en modalidad de Arranque y Envión.

Aunque la deportista irá por vez primera, sin duda es carta fuerte del estado, porque en su currículum de tres años como halterista están sus dos campeonatos estales, dos campeonatos regionales y un tercer lugar en el Campeonato Nacional del Pavo.

“Este pase al nacional lo busqué durante dos años, entonces el hecho de ya tenerlo, lo primero que me dije que ahora a echarle más ganas y dar lo mejor de mí en esa competencia, porque he estado buscando este lugar durante mucho tiempo y ahora que ya lo tengo estoy demasiado feliz y motivada para lograr más”, indica.

Reconoce que será complicado lo que ahora enfrentará en Sonora, “por muchas cosas que ha veces te sorprende, por ejemplo, en Veracruz iba por una marca y el calor me afectó demasiado y tuve que bajar peso y no sé como vaya a reaccionar mi cuerpo, porque los nacionales serán en Sonora”, indica y agrega: “No me quiero comprometer con nada, pero siempre hay posibilidad de lograr una medalla, como dije, no me comprometo, pero voy a dar lo mejor de mi para lograrlo por lo que estamos trabajando fuerte, además no quiero regresar a casa con las manos vacías”, destaca.

La deportista realiza sesiones de 2 a 4 de la tarde con Luis Tapia Arizmendi, entrenador que la formó desde su inició | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

El trabajo que la estudiante de sexto semestre de la preparatoria “Constitución” realiza es en Arranque y Envión con apoyo de entrenamiento físico más pesado que lo realizado en etapa de estatal. “Ahora que entrenamos para el nacional el entrenamiento cambió, en sí mi cuerpo reciente. Los entrenamientos son un poco más pesados y estamos en proceso de adaptación. Honestamente nos está costando con mi entrenador, porque son dolores en las piernas, por lo mismo de que cargas un poco más, pero ahí consecutivamente vamos echándole ganas”, dice.

La deportista realiza sesiones de 2 a 4 de la tarde con Luis Tapia Arizmendi, entrenador que la formó desde su inició, además cuenta con apoyo de su quiropráctico Juan Manuel Bautista, de la entrenadora Ana Huesca y su nutriólogo, Adolfo Tomasino, así como el apoyo incondicional de su familia.

Sus metas

Xiomara tiene planes a largo plazo y uno de ellos es participar en unos Juegos Olímpicos, competencia en la que se mentaliza ganando una medalla para México de la mano de su entrenador, con quien ha hecho un gran equipo de trabajo durante tres años.

“Se que el camino es largo, pero deseo estar en unos Juegos Olímpicos ganando una presea, esto sería como una meta a largo plazo, pero ahora debo cumplir con mi meta a corto plazo que es lograr estar entre las tres mejores de los Juegos Nacionales de Conade”, dice.

Buscará una medalla nacional frente a potentes rivales del país en Categoría 55 kg., Sub 20 | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Otra meta que se propuso para este mismo año es regresar en diciembre al Tradicional Torneo Nacional del Pavo, en donde ya consiguió un tercer lugar y ahora buscará uno mejor.

“Aunque aún falta, también pienso en esa competencia en donde quiero ir por los primeros lugares, se que me costará demasiado, pero esa es mi meta”, platica.

Agradece

Sabe que para llegar a donde se encuentra el apoyo ha sido fundamental, por lo que agradece a las personas que están con ella y la motivan a continuar en este deporte que ahora es parte de su vida y en el que se demuestra a ella misma que no hay imposibles.

“Mi familia antes se oponía en que realizará la actividad, pero al ver que estaba aferrada decidieron apoyarme incondicionalmente y ahora junto a mi entrenador Luis Tapia, Juan Manuel Bautista, Ana Huesca y Adolfo Tomasino, he logrado muchas cosas, por eso les agradezco mucho, así como a mi abuelita que me hace mis comidas de dieta”, concluyó.