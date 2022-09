Con talento y disciplina: Leones inicia nueva etapa en el baloncesto

Xalapa, Veracruz.- Leones Anáhuac Veracruz campus Xalapa, regresaron a actividad en el basquetbol comandados ahora por Eric Hare Olvera, el grupo se alista para competir en la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), pero no se olvidan de las categorías juveniles que servirán a futuro como los refuerzos para los conjuntos de la categoría mayor.

“Estoy muy contento, agradecido con la oportunidad que me dieron, estamos listos para empezar la temporada, sin duda es un momento especial; ver que el programa de basquetbol en la escuela es muy competitivo, contamos con lo mejor de Veracruz y nos reforzamos con varios jugadores de fuera, tenemos el nivel para competir, ahora hay que demostrarlo” comentó el entrenador en jefe de Leones, Eric Hare.

Cabe resaltar que luego de la caída en el Nacional División II de ABE, la escuela buscó renovar el proyecto ya que luego de un par de años complicados por la pandemia, era momento de darle la oportunidad a un entrenador que al momento ha dado buenos resultados en las categorías juveniles, en la cual ya fueron campeones.

Te puede interesar: A sus 19 años ya es toda una experta en taekwondo: la historia de Estrella Pimentel

Deportes No celebró sus XV años porque prefirió ser campeona en halterofilia; su historia

¿Presión por el ascenso?

“Para nada”, el entrenador fue claro, la presión es algo con lo que vive desde que piso a duela y le gusta, lo motiva a ser mejor “esto no es un trabajo para mí, es mi vida, mi pasión; necesito la presión para estar al 100%, es el día a día con los chavos y prepararte, nada más. Siento que cuando tienes todas las herramientas posibles les das todo a los chavos para que estén listos, eso nos da tranquilidad” platicó.

El grupo ya estuvo compitiendo en algunos torneos amistosos, el desempeño del equipo deja tranquilo al entrenador, porque asegura que el talento se tiene, buscar la División I está en los planes, pero antes los “chavos” deben recordar que el deporte es para divertirse, pero con responsabilidad.

“Son unos excelentes jugadores, eso ayuda a que todo fluya a la hora de jugar básquet, estoy muy contento porque los noto enfocados, tienen muchas ganas de mostrarse en la temporada, ahora habrá un poco más de libertad en la duela, pero con responsabilidad que ayudará a que maduren y eso se verá reflejado en la cancha” puntualizó el entrenador.

Y las jugadoras ¿Qué opinan?

Eric Hare Olvera, es encargado del proyecto de basquetbol y por lo tanto las divisiones inferiores son parte de su labor a la hora de entrenar, si bien, ahora le toca preparar a la categoría varonil, fueron en la femenil con la que llegó a trabajar a Leones y con la que se dio a conocer en la zona. En una charla que tuvimos con algunas jugadoras del equipo femenil, logramos destacar que existe unión dentro del equipo ¿por qué? A continuación lo comentamos.

Leer más: Alistan temporada jugadores de Salvajes Rugby Club

Fátima Domínguez, ya está a la espera de comenzar su carrera deportiva con los Leones | Foto: Cortesía | Facebook | Fati DoFE Astrid Álvarez destaca que dejar el Puerto de Veracruz para vivir en Xalapa fue complicado, pero con el apoyo de su familia todo va mejorando | Foto: Cortesía | Instagram | @astridalvarezg_

“He tenido muchos entrenadores, pero su visión de juego es muy diferente a los demás, tiene esa chispa que nos motiva, a la hora de aconsejarnos se le nota” platicó la jugadora de Huatusco, Fátima Domínguez Fernández, jugadora juvenil, con 16 años ya está a la espera de comenzar su carrera deportiva con los Leones, porque confirma que es un proyecto por el cual se vale hacer los sacrificios necesarios.

La alera Alexa Hidalgo Sagaón, originaria de Poza Rica, sabe que será un torneo difícil porque debido a los logros que tuvieron el año pasado se convirtieron en un rival a vencer, gracias también al trabajo junto a su entrenador “es el mejor coach que he tenido, no me imaginé que podía llegar a jugar con Leones, me sorprendí el día que me invitaron, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser parte del equipo”.

Astrid Álvarez Gómez, parte de la quinteta juvenil, destaca que dejar el Puerto de Veracruz para vivir en Xalapa fue complicado, pero con el apoyo de su familia y entrenador todo va mejorando “es un buen entrenador, sabe cómo mover la ofensiva y junto al trabajo diario lograremos nuestro objetivo”, destacó la botadora felina.

Nuevo integrante

Para esta nueva experiencia llega al grupo un nuevo integrante, el entrenador asistente Gustavo Vera Cruz, que desde su reunión con los directivos de Leones, él ya sabía que su lugar era en este proyecto deportivo “llego porque la meta es el crecimiento, aparte el equipo está dentro de las tres mejores universidades en México, siempre hay que tratar de crecer, de superarse, desde las instalaciones cambia toda la perspectiva, me siento muy a gusto aquí” comentó el entrenador.

El entrenador asistente Gustavo Vera Cruz, desde su reunión con los directivos de Leones, él ya sabía que su lugar era en este proyecto deportivo | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Tras terminar su aventura con la Universidad del Valle de México, Vera Cruz, presentó su solicitud para ser parte del grupo y luego de un par de semanas recibió la noticia “tengo casi 20 años trabajando como entrenador, me sorprendió saber que el equipo no pudo ascender, es un grupo fuerte, pero vamos a trabajar para regresar a la División I”.

En cuanto al recibimiento del equipo, el entrenador fue claro, todo el que llega a un grupo nuevo debe ganarse su lugar “al principio algunos jugadores fueron muy renuentes, el cambio para los chicos es difícil, pero conforme pasaron los días se fueron adaptando más, tiene mucho que ver con el conocimiento, si ven que sabes y les pones retos se convencen del trabajo” finalizó.