Selección veracruzana de Judo, lista para los Macro Regionales

Quedó definida la lista de los judokas veracruzanos que asistirán al Macro Regional que se realizará del 24 al 26 de marzo en Pachuca, Hidalgo; en el grupo se encuentran varios deportistas representantes de la capital veracruzana.

El grupo está compuesto de 77 judokas de las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, en las dos ramas y son representantes de Xalapa, Coatzacoalcos, Nogales, Boca del Río, Córdoba, Ciudad Mendoza y Minatitlán.

El evento del que tomarán parte es la antesala de los Juegos Nacionales de Conade 2023 que tendrán como sede el estado de Tabasco, en donde se reunirán los mejores elementos de cada entidad, así lo informa, la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz que cuenta con el respaldo del IVD.

Deportes El deporte es la “vacuna” para alejar a menores de violencia: Bertoldo Reyes

Los destacados resultados que consiguieron los practicantes de este deporte en el estatal es resultado del trabajo fuerte que se realiza, así lo dijo, la presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz, Juliana Palma Valerio.

Además puntualizó que el nivel ha aumentado mucho y que se encuentra segura que el grupo de veracruzanos realizará un buen papel en el Macro Regional.

Asimismo, reconoció que con los cambios que la Conade hizo en las Regiones, la competencia se vuelve más exigente, “nos anexaron al estado de Hidalgo que es muy fuerte, pero vamos a tratar de motivar a nuestros deportistas para que logremos buen medallero”, concluyó.

¿Quiénes son los atletas veracruzanos que asistirán al Macro Regional de Pachuca?

SUB 15 VARONIL

Irvin Yair Gabriel Martínez, Josías Leal Durán, Henry Rivas Gómez, Mateo Alexander López Hernández, Jaime Karim Méndez Gervasio, Gianlucca González Rojas, Porthos Espejel López, José Daniel Baizabal Arellano, Daniel Ledesma Sarmiento, Omar Antonio Aca Larios, Rodrigo Sánchez Mendoza, Alan Eduardo Rodríguez Gutiérrez, Erick Santiago Ramírez Carmona, Jean Carlo Carrillo Chaparro, Jarett Humberto Rodríguez Cruz.

El evento del que tomarán parte es la antesala de los Juegos Nacionales de Conade 2023 que tendrán como sede el estado de Tabasco | Foto: Cortesía | IVD

SUB 15 FEMENIL

Valeria Giselle Peña Mendoza, Aranza Bello Martínez, Joselin Michell Cruz Serrano, Aline Nallely Arriaga Hernández, América González Espinoza, Marietta Valentina Contreras Mendoza, Jamie Crystal Serrano Salazar, Noriko Nicole Salazar Moreno, Lessly Guadalupe Guzmán Loyo.

SUB 18 VARONIL

Jairo González Espinoza, Ángel Gael Luna Hernández, Ángel Daniel Hernández Juárez, Marlon Cabrera Alfonso, Luis David De la Cruz Marín, Ernesto González Salazar, Ernesto Álvarez Murrieta, Edwin Andrés Santiago Chable, Jesús Alexis Rodríguez Gaspar, Ian Randel Uscanga Vázquez, Óscar Roberto Millán Flores, Isaac Gil Ortiz, Juan Carlos García Sánchez, Mauro Alexander Guatemala García.

SUB 18 FEMENIL

Carol García Salazar, Ana López Hernández, Meredith Abigail Rodríguez Méndez, Hillary Rivas Gómez, Guadalupe Domingo Méndez, María Fernanda Sánchez Mendoza, Adriana Guadalupe Rodríguez Méndez, Silvana Maciel Salgado, Iemi Maciel Pantoja, Kristal Yoselín Vásquez Hernández, Gabriela García Cabrera, Daniel Torres Palacios, Karla Ivonne Pimentel López, Hanna Daniela Martínez Velázquez.

Juliana Palma Valerio, presidenta de la Asociación de Judokas del Estado de Veracruz, asegura que el grupo de veracruzanos realizará un buen papel | Foto: Cortesía | IVD

SUB 21 VARONIL

Felipe Fernando Rodríguez Lino, Jhovanni de Jesús Rodríguez Méndez, Rafael Arriaga Hernández, César Ariel Arzate Rivas, Víctor Martín Álvarez Murrieta, Kalid Dakiru Martínez Morales, Martín Eduardo Llly Morales, Elías Antonio Sánchez Flores, Arturo de Jesús Cobix Pérez, Edgar Tejeda Contreras, Irving David Santiago Murrieta, Arturo Alonso Ortiz Pérez, Samuel Valdivieso Garduño, José Rafael Pérez Marín.

SUB 21 FEMENIL

Rita Esmeralda Ortega Cárdenas, Paola Guadalupe Morales Hernández, Jania Yamilet Contreras Zacarías, Hannia Karyme Córdoba Manzo, Dione Danae Rodríguez Cruz, Lorna Paulette Castellanos Marín, Luisa Fernanda Cano García, María Mejía Solí, Paola Aimee Olivares Medina, Fernanda Monserrat Landa Valencia, Esmeralda Ángeles Pucheta.