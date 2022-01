Regresa la Liga Xalapeña de Beisbol con duelos atractivos

Xalapa, Ver.- Este domingo la Liga Xalapeña de Beisbol reanuda su actividad con duelos emocionantes en los tres sectores que la conforman, por lo que se espera que los diamantes donde se desarrollará la jornada cabalística, exista pelota caliente de alto calibre y grandes emociones para los presentes.

Roberto Pérez que forma parte de la directiva del torneo, compartió el respectivo rol de juegos y destaca en el Grupo I el encuentro que sostendrán a las 12:30 horas en Cerro Gordo, Mahuixtlán y Diablos de Cerro Gordo. Otro duelo que luce no menos atractivo, será a la 12 horas en San Marcos y los protagonistas serán Transportes Torres y El Águila de Coatepec.

Por su parte Venados de la Estanzuela y Los Pescados harán lo propio a las 13 horas en Los Pescados, encuentro que cierra el G-1.

Las acciones del Grupo II darán inicio con dos cotejos a las 9:30 horas; el primero será en La Laguna donde medirán fuerzas, Cerveceros del Atrévete y Saraperos de Xalapa, mientras que el segundo encuentro será Camioneros de Rancho Viejo vs Familia Reyes.

Las acciones continuarán a las 11 horas en Tigrillos, donde se verán las caras Wachuma vs Tigres de Tigrillos. Cuatro encuentros con horario de 12:30 horas cerrarán la actividad en el G-II; los encuentros son: Deportivo Colón, Deportivo Pinol Y+ vs Saraperos de Xalapa; La Laguna, Cardenales de Rancho Nuevo vs Cerverceros del Atrévete Y+; San Antonio, Familia Reyes vs Mets y La Tianaja, Cafeteros de Pacho Viejo vs Familia Gutiérrez.

Con cuatro juegos de 9:30 horas, el Grupo III se desarrollará de la siguiente forma: Deportivo Colón, Familia Jácome vs Toros de la Vega; Rancho Nuevo, Paso Grande vs Dodgers de Rancho Nuevo; Corral Falso, Deportivo Víctor Flores vs Club Al-Par y Campo Viejo, Águilas de San Antonio vs Restaurant "Mr Pulpo." A las 13 horas en la Orduña, Familia Lima y Vulcanizadora Jiménez concluirán la jornada en ese sector.

En los diamantes que albergarán los encuentros será bajo medidas de prevención contra el Covid-19, por lo que piden mantener la distancia solicitada por autoridades Sanitarias.