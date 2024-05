Reina Gitana deja atrás los tabús y destaca en la lucha libre, comparte su camino hasta el ring

Córdoba, Ver.- Jamás se imaginó subirse a un ring, mucho menos integrarse a un deporte que prácticamente era exclusivo para hombres, se trata de Reina Gitana, quien inició en este deporte como acompañante de su esposo quien también es luchador.

¿Cuándo comenzó en la lucha libre Reina Gitana?

Refiere que desde niña le gustó la lucha libre, acompañaban a su padre y además las veía por televisión.

Más tarde, su pareja fue invitado a entrenar y ella lo acompañó para darle ánimos, pero no pasaba por su mente dedicarse a ello.

"Una amiga luchadora del municipio de Fortín nos invitó y yo solo iba de acompañante para darle ánimos y empezamos a entrenar los dos, luego nos invitan a un evento en Tehuacán y necesitaban una luchadora y dije que sí y ahí empecé, me gustó la experiencia y de ahí surgió la preparación".

¿Qué retos tuvo Reina Gitana al iniciar en la lucha libre?

Reconoce que ingresar a este mundo no fue fácil, pues nadie la quería entrenar al ser una mujer transexual y había demasiado tabú en ese entonces.

Incluso hubo un profesor que le dijo que no quería entrenarla, hasta que conoció a su padrino, Súper Orión quien tomó la batuta y la entrenó.

¿Hace cuántos años debutó Reina Gitana?

El próximo mes de agosto cumple 8 años de haber debutado como Reina Gitana en un ring.

"Mucha gente me decía que no podía, hay mucha discriminación, machismo, no fue fácil al inició y me decían que no y más me aferré, actualmente soy de las mujeres del gremio exótico más reconocida en la zona y la primera en tener licencia como luchadora".

Logros de Reina Gitana en el ring

Detalló que la carrera de Reina Gitana ha ido creciendo, viajado a otros estados del país, abriendo carteleras de la AAA, y sigue entrenando pese a que tiene una lesión.

Reiteró que le ha costado entrar al gremio pues también hay mucho machismo, "hay compañeros que no han querido luchar conmigo, pero en cambio el publico es el que me sigue, soy de las que más ovaciones recibo a donde voy, la gente ya me conoce y me da mucho apoyo".

¿Cuál es la contribución de Reina Gitana a la comunidad LBGTQ+?

Mencionó que parte de su trabajo como activista en la comunidad LGBTTTIQ+ ha sido por la discriminación que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Ella es licenciada en Informática Administrativa, impartió clases en algunas escuelas, pero no es aceptada por ser transexual.

"He sido víctima de discriminación, intolerancia, la gente desahoga su resentimiento en mis redes sociales, hay mucha homofobia y transfobia, es algo en vida diaria que se ha hecho común y trato de que no me afecte".

En el marco del Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, lamenta que no haya políticas públicas que beneficien a este sector de la población, pero además que los legisladores no hagan su trabajo para crear leyes que los protejan y hagan valer sus derechos humanos como comunidad LGBTTTIQ+, aun cuando tengan representación en el Congreso.

