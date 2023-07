Xiqueño debutó en el futbol de Primera División con Toluca

El futbolista xiqueño Sait Tlaxcalteco este domingo logró uno de sus sueños, que es debutar en el futbol de la Primera División Profesional, al participar en la Jornada 1 de la Liga MX, con los Diablos Rojos del Toluca que enfrentó a los Rayos del Necaxa, compromiso que se desarrolló en el estadio “Nemesio Díez” con marcador final de 0-0.

Luego de tener participación, el “medio volante” fue felicitado a través de la página oficial de la institución escarlata: “Hoy tuvimos debut; ¡Enhorabuena Sait Tlaxcalteco, que sea una gran carrera futbolística defendiendo nuestro escudo!

Destacando que nació en Xalapa, capital del estado de Veracruz y colocando su fecha de nacimiento de 08-01-2003 con su posición que es “medio”; él es originario de Xico. Este momento que vivió el futbolista de Xico no pasó desapercibido, pues las personas que lo conocen desde las infantiles lo felicitaron, pues saben que el paso que dio es gracias a su desempeño y compromiso con el futbol que siempre ha mostrado.

Su debut que nunca olvidará, sucedió al minuto 75´, momento que ahora es parte de su brillante trayectoria; semanas antes el habilidoso jugador, con el equipo de Toluca FC logró el campeonato en la categoría Sub 20 al derrotar al América con marcador de 2-1.

En este encuentro el veracruzano tuvo también participación con buen juego que ahora fue tomado en cuenta para el primer equipo. Al concluir el duelo de su debut, se hincó en el terreno de juego y lloró de emoción por dar este paso en el Máximo Circuito.

“Se dio gracias a Dios, que mejor que en casa con la gente que te apoya, con la afición y con mi familia que estuvo presente”, dijo el concluir el encuentro el futbolista.

Sait Tlaxcalteco comentó que estuvo presente su mamá en el “Nemesio Díez”: “Mi mamá pudo venir, mis padrinos, mi papá no pudo, pero para él también es este momento, porque siempre me ha apoyado como mi mamá, a pesar de que las cosas no salían, ahí estaban apoyandome”.

Cuando estaba jugando por primera en Primera dijo que por su mente pasaron muchas cosas, como “el recordar que hace 8 meses no tenía equipo, estaba en mi pueblo y gracias a Dios no dejé de perseguir este sueño y ahorita terminando el encuentro fueron muchas emociones encontradas y como digo, más que nada esto es para mi familia que me apoya siempre”, expresó.

Por último agradeció a todas las personas que los han apoyado, “a mis padres les agradezco de todo corazón, porque sin su apoyo no estaría aquí; saludos a mi pueblo Xico”, concluyó