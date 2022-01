Se acercan duelos de playoffs en Liga xalapeña de beisbol

Las novenas de Los Pescados, Tigre de Tigrillos, Cardenales de Rancho Viejo y Dodgers de Rancho Nuevo, lideran la 2ª, 3ª y 4ª fuerza de la Liga Xalapeña de Beisbol, por lo que están en lo alto del standing y enfilándose a duelos de playoffs.

La 2ª Fuerza que tiene como líder a Los Pescados, se encuentra en segundo lugar, Rockies, mientras que Águilas de Coatepec están estacionadas en la tercera posición; por su parte, Transportes Torres utiliza el cuarto peldaño y le siguen Diablos de Cerro Gordo, Venados y Mahuixtlán.

Leer más: Alacranes continúa en la cima de la Liga Municipal de Beisbol de EZ

En la 3ª. Fuerza, Tigres Tigrillos alza la mano en la parte alta en forma invicta y le siguen, Cafeteros de Pacho Viejo, Familia Gutiérrez, Saraperos, Cerveceros de Atrévete y Wuachuma.

Local Ya no habrá conciertos en el Colón; se estudia tener Centro de Convenciones

El mandón en la 3ª. Fuerza “B” es Cardenales de Rancho Nuevo; segundo lugar, Miradores; tercer lugar, Sultanes Laguna; cuarto, Deportivo Pinol Y+, mientras que la última posición es para Mets.

La 4ª. Fuerza tiene al mando a Dodgers de Rancho Nuevo, seguido por Paso Grande, Familia Jácome, Restaurante Pulpo, Vulcanizadora Jiménez, Toros de Familia San Gabriel, Club Al-Par, Familia Lima, Deportivo Víctor Flores y Águilas de San Antonio.

PRÓXIMOS DUELOS

La jornada 16 se jugará este domingo en diferentes escenarios de la zona donde los equipos que están rezagados buscarán enderezar el su camino que los lleve a juegos finales.

En Los Pescados a las 10 horas se jugará el Rockies de Joya Chica vs Los Pescados; San Marcos, 12 horas, Mahuixtlán vs El Águila de Coatepec y Cerro Gordo, 12:30 horas, Venados de la Estanzuela vs Diablos de Cerro Gordo.

Por su parte en San Antonio a las 9:30 horas, Saraperos de Xalapa vs Wachuma; La Laguna, 9:30 horas, Cafeteros de Pacho Viejo vs Cerveceros del Atrévete; La Tinaja, 10 horas, Tigres de Tigrillos vs Familia Gutiérrez; Deportivo Colón, 12:30 horas, Sultanes de la Laguna vs Mets; Miradores del Mar, 12:30 horas, Cardenales de Rancho Viejo vs Camioneros de Miradores.

Deportivo Colón, 9:30 horas, Dodgers de Rancho Viejo vs Deportivo Víctor Flores; Tigrillos, 10 horas, Restaurante “Mr. Pulpo” vs Familia Jácome; Paso Grande, 12:30 horas, Club Al-Par vs Paso Grande; La Laguna, 12:30 horas, Vulcanizadora Jiménez vs Águilas de San Antonio y Paso Grande, 9:30 horas, Toros de Familia Sangabriel vs Familia Lima.

RESULTADOS JORNADA 15

Los Pescados 6, Venados de la Estanzuela 2; Trasportes Torres 9, Rockies de La Joya 0; El Águila de Coatepec 9, Diablos de Cerro Gordo 4; Familia Gutiérrez 2, Saraperos de Xalapa 9; Wuachuma 13, Cafeteros de Pacho Viejo 14; Cerveceros del Atrévete 8, Tigres de Tigrillos 12; Mets 5, Sultanes de la Laguna 6; Cardenales de Rancho Viejo 8, Deportivo Pinol Y+ 2; Deportivo Víctor Flores 4, Restaurante “Mr Pulpo” 11; Águilas de San Antonio 8, Club Al-Par 9; Familia Jácome 14, Vulcanizadora 13; Familia Lima 0, Dodgers de Rancho Nuevo 20 y el duelo Paso Grande vs Toros de Familia San Gabriel, suspendido.