Invitan a formar parte del equipo Tiburoncitas Xalapa

Tiburoncitas Xalapa visitó Diario de Xalapa para extender la invitación a más mujeres que deseen participar en este proyecto que cumplió 6 meses de creación y que ya cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Futbol 7.

Sergio Trujillo, director deportivo de la institución se presentó en esta casa editorial con tres de sus mejores jugadoras, Grecia Hernández, Nancy Gómez y Yesenia Narciso, para informar el objetivo principal del equipo e invitar a quien guste de practicar el futbol femenil.

“Uno de los objetivos es incrementar el número de chicas por lo que las invitamos a través de este importante medio de comunicación. Inicialmente nos enfocamos primero en mamás, pero hace dos meses, recibimos niñas de 12 años en delante con la finalidad de formar buenas futbolistas”.

“Ya en todos lados se ha vuelto una emotividad el futbol femenil, porque ya donde sea se practica y creo que eso es lo que nos alienta, aparte he estado toda mi vida a favor de futbol femenil y la institución tiene la finalidad de continuar formando chicas que les guste y amen este deporte que es muy padre para ellas”.

El encargado comentó que el 22 de diciembre cumplieron 6 meses y que continúan abiertas las puertas para las que gusten practicar deporte, “nuestro objetivo cuando iniciamos era ser parte de la liga de mamás y creo que estamos realizando buen papel, porque vamos en quinto lugar de la tabla, le hemos dado batalla a equipos que tienen muchos años, entonces estamos cumpliendo parte de los objetivos y uno de ellos es realizar buen papel y lo estamos haciendo”, platicó Sergio.

En días pasados el equipo xalapeño participó en un torneo que se realizó en Tlaxcala donde las chicas realizaron buena labor lo que deja contento al entrenador.

Tiburoncitas Xalapa visitó Diario de Xalapa | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Se nos dio la oportunidad de ir a Tlaxcala donde logramos el segundo lugar, fue una buena experiencia para nosotros y esperamos que vengan más, este resultado nos deja contentos porque es señal que estamos trabajando bien y comprometidos”, expresó.

Y agregó: “El señor Mario Santés (+), no propuso que la escuela fuera afiliada a la Federación Mexicana de Futbol 7 y se hizo, por lo que eso nos da derecho a participar en competencias nacionales y estatales. En febrero iremos a un nacional a Toluca que para mi sería un objetivo muy padre, sé que es muy complicado, porque es un nacional, pero confío en las chicas, además que nos servirá de más experiencia”.

Aunque aceptó que no sólo será complicada la competencia, sino poder asistir, porque “implican muchos gastos, por lo que estamos haciendo algunas rifas y algunas ventas, pero la idea ahora que comience el año es visitar al alcalde, así como algunos patrocinadores que nos pudieran apoyar, porque soy honesto, no obtengo ningún recurso, porque no es como cualquier otra escuela que cobra una mensualidad y que cobran el uniforme, yo te puedo decir que los uniformes que ellas tienen yo se los di, que son playeras que utilizamos para el entrenamiento, por eso digo, es complicado, pero haremos todas la gestiones para que nos apoyen y representar a nuestro estado dignamente”, platicó en Diario de Xalapa Sergio Trujillo.

Para concluir dijo: “Más que una escuela es una familia, porque entre todos hay unión y nos llevamos muy bien, ojalá más chicas se animen a formar parte de este proyecto que continúa creciendo y que busca la proyección nacional. El número al que pueden llamar para pedir informes es, 2282156293 o bien pueden escribirnos a la página de Tiburoncitas Xalapa y con gusto les respondemos”.