Dan a conocer fecha del Maratón de la Atenas Veracruzana 2022

“Queremos que el Maratón de la Atenas Veracruzana 2022 sea una una fiesta, un carnaval deportivo y que no solamente corredores se sientan bien, también que espectadores se diviertan”, indicó Sergio Vázquez Jiménez, director y coordinador del evento.

En conferencia de prensa, en compañía de María Enriqueta Peña Ruiz, Juan Carlos Montoya Palafox y Roberto Ulloa Palacios, platicó que se realizará el 24 de abril del próximo año con una bolsa a repartir de 200 mil pesos, por lo que con su equipo de trabajo planean un encuentro deportivo que sea disfrutado y recordado no sólo por participantes, sino por xalapeños y visitantes.

La competencia tendrá distancias de 5k, 21k y 42k y arrancarán a las 6 de la mañana con mismos recorridos de la anterior versión en la que se espera la participación de 2 mil 500 corredores de varios lugares de República Mexicana, entre ellos, Puebla, Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León.

Además puntualizó que el ganador de la anterior versión, el keniano Moses Wanyoike, aseguró su participación, por lo que vendrá a refrendar su título.

Detalló que tienen varias iniciativas muy importantes, como ser el primer evento deportivo ecológico, porque evitarán dar agua en bolsas y botellas que el corredor suele tirar luego de hidratarse y para evitar eso, utilizarán vasos biodegradables; al finalizar el participante recibirá un envase plástico que podrá reutilizar.

Detalló que retomaron pláticas con personal del Inecol para contar con indicaciones necesarias y llevar a cabo el plan ecológico.

“Será el primer maratón en México que no va a generar el uso de plásticos de un solo uso. No habrá bolsa de agua, no habrá botellas y nos estamos coordinando con el Inecol para no generar contaminación. Hay oportunidad de realizarlo y dar un mensaje para que otros organizadores se sumen a esta iniciativa para cuidar nuestro entorno”.

Roberto Ulloa Palacios, María Enriqueta Peña Ruiz, Sergio Vázquez Jiménez y Juan Carlos Montoya Palafox | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Maratón Kids

Esta edición igualmente invita a niños de 4 a 16 años a que participen en el Maratón Kids con cupo limitado de 600 corredores. La personas que se inscriba en cualquier distancia tendrá derecho de anotar a un hijo gratis que también recibirá medalla y playera.

Los que no tengan familiares inscritos en la competencia, podrán inscribirlos “con un precio módico”.

Para obtener más información de este gran evento deportivo pueden visitar la página web: www.mavxalapa.com.mx

Mostrar atractivos

Sergio Vázquez, también fundador del asociación “Menos Kilos Más Vida” señaló que el encuentro deportivo servirá para mostrarle a visitantes que Xalapa tiene lugares espectaculares y que “cuenta con una joya que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa”, además dijo que la invitarán a que se sume con uno o dos conciertos para que los que lleguen de otros lugares la conozcan.

“El punto es dar a conocer que tenemos la orquesta sinfónica y aparte la Sala Tlaqná que es de presumir a los atletas que nos visiten. Son cosas que tenemos que resaltar de Xalapa”, dijo.

Así mismo agregó que se acercarán a otras bandas musicales para colocarlas en lugares emblemáticos como Plaza Lerdo, Museo de Antropología, Normal Veracruzana “para animar a los corredores y espectadores, porque queremos hacer una fiesta deportiva que no solamente los corredores se sientan bien, también los que van de espectadores se diviertan. Como un carnaval deportivo donde vas a ver un desfile de corredores, pero también a una fiesta sana, sin vicios y deportiva”.

Menciona que un evento de esta naturaleza debe ser coordinado con autoridades, por lo que trabajarán en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Tránsito del Estado, Turismo y “con apoyo de jurisdicciones de salud, algo muy importante por tema de la pandemia”.

Diseño de medallas

Respecto a las preseas dijo que serán en serial y formarán la palabra “Xalapa y Atenas”. En esta versión la medalla diseñada por Carlos Pino, tendrá la X y A; la playera en próximos días se dará a conocer.

Involucrar empresas

La carrera de 5k será para involucrar a corredores locales y para conseguirlo planean acercarse a empresas y ofrecerles inscripciones para que sus trabajadores se involucren a practicar deporte.

En apoyo a personas que acepten el reto, “hemos invitado a entrenadores para que apoyen a los participantes en esa distancia. Ramos Herrera Zavaleta es uno de ellos. La idea es fomentar el deporte en empresas, esa es la propuesta, además habrá premios para los mejores y posiblemente para el mejor corredor veracruzano, pero depende de los patrocinios que se logren agregar, por lo que de ser posible se dará a conocer”.