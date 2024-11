¡Semillero de talentos para el ciclismo! Velódromo Internacional será sede del serial Copa Xalapa Elite

“Tenemos tres años consecutivos haciendo el serial; son seis fechas que se hacen en el año para terminar en diciembre y ha crecido mucho el ciclismo; hay niños que ya están corriendo olimpiadas que salieron del serial, y eso es importante, pues habla de que, si hay más crecimiento”, dijo el entrenador de ciclismo, Carlos Eduardo Cortés Cerdán.

El entrenador hace 12 años se sumergió en este deporte, del que dice estaba a la baja, sin embargo, con el serial que hace, ha hecho que el ciclismo se fortalezca.

Serial Copa Xalapa Elite: fechas y categorías

Mencionó que ha organizado eventos desde hace 10 años y que el próximo sábado 7 de diciembre realizará la final del serial Copa Xalapa Elite con el varonil, femenil, máster 40 y montaña libre.

Mientras que el 8 de diciembre, en el Velódromo Internacional de Xalapa, será la final del serial infantil, que es de tres a 12 años, y el 15 de diciembre, a las 8 am, harán la Clásica del Pavo 2024, con 16 años consecutivos.

Remarcó que estos eventos han sido benéficos para el ciclismo, pues los deportistas tienen fogueo y adquieren experiencia para eventos regionales, estatales y nacionales, pues compiten contra pedalistas de otros estados.

“La mayoría son de la zona centro, pero han participado de la zona norte y sur de Veracruz. En la del Pavo hubo gente de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y se espera que vengan más, ya que todo mundo habló bien de la carrera y esperamos que en esta ocasión venga más gente del alrededor de Veracruz”, dijo

De los eventos con los que cerrará el año explicó que el primer el sábado 7 de diciembre, con la Copa Xalapa; será en Murillo Vidal a las 6:30 en Elite y juvenil; luego a las 7:30 máster y femenil.

Para el domingo 8, en el Velódromo, inician a las 8 de la mañana con categoría 3-4 años, hasta concluir la 11-12 años en femenil y varonil; el tercer evento que es la Clásica del Pavo, saldrán de Banderilla hacia Perote e inicia a las 8 am con nueve categorías. Mencionó que para los tres eventos se espera la participación de aproximadamente 300 ciclistas.

¿Cómo le va a Xalapa con el ciclismo?

Respecto al ciclismo de Xalapa dijo que ha ido a la baja, sin embargo, señala que hay gente “que trabaja duro para levantarlo”, pues ahora ya hay un semillero, lo que antes no había.

“Tenemos tres años consecutivos haciendo el serial, son seis fechas que se hacen en el año para terminar con uno en diciembre; ha crecido mucho el ciclismo; hay niños que ya están corriendo olimpiadas que salieron del serial; eso es importante, pues habla de que, si hay más crecimiento”, indicó.

Además, dijo que el ciclismo estaba estancado al no haber competencia para niños, quienes ahora demuestran su talento y tienen experiencia, pues antes no tenían, que, al presentarse en eventos, los resultados no eran positivos.

“Ahora hay seis carreras antes de llegar a un nacional, pues hablamos que van un poco encausado a que compitan con gente que tiene muchas competencias en la zona centro de nuestro país, nos está costando, pero estamos trabajando para lograr que los chicos puedan dar un buen resultado a nivel estado, nacional y porque no, a nivel mundial”, detalló.

Platicó que conduce el ciclismo de ruta, sin embargo, también de pista y montaña, que, gracias al serial, dice sea reavivado en varios sectores.

Con el equipo Xalapa’s Cycling Team explicó se han organizado para realizar los eventos, con apoyo de patrocinadores, además del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, quién dice les dio apoyo para el serial de la Copa Xalapa, por lo que espera la persona que llegue, igualmente continúe apoyándolos.

Dice que con el equipo han sumado fuerzas con algunos patrocinadores y siempre es con el objetivo de proyectar y motivar a los niños ciclistas.

“Con el equipo entrenamos todo un año, pero no había competencias, se empezó a hacer el serial, donde compiten niños y gracias a Dios no ha ido bastante bien; se ha acercado mucho de fuera; nosotros somos los que menos cobramos y somos los que más damos”, dijo.

¿Qué se desarrolla con el ciclismo?

Explicó que el niño que practica ciclismo, desarrolla todo al ser un deporte competitivo, “por ejemplo vemos que los chicos que tienen ya un cierto grado arriba, por decirlo así, a veces exijo mucho las calificaciones, y te das cuenta que hacen su deporte y van creciendo los resultados en su escuela, entonces trabajamos la mente y lo físico”.

Dice hay niños que dejan el celular para tomar la bicicleta y llegar a entrenar, por lo que, “estamos cambiando a todos los niños”, ya que menciona en casa cuando toman un celular o una Tablet, “se perdió ese niño, entonces aquí estamos haciendo actividad física para ellos”.

Además, que durante el entrenamiento que realizan no sólo es ciclismo, sino que llevan una preparación física para oxigenar el cerebro que ha anotado los niños esperan el momento para practicar.

Durante el entrenamiento dicen que toman un día de diversión en el que realizan actividades que nada tiene que ver con el ciclismo, etapa que los niños disfrutan mucho, pues son actividades diversas.

Durante el entrenamiento dicen que toman un día de diversión en el que realizan actividades que nada tiene que ver con el ciclismo | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

El entrenador de ciclismo, Carlos Eduardo, hizo una invitación para que practiquen el ciclismo en el Velódromo Internacional y explicó que realizan entrenamiento lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 horas, con niños de los tres a los 12 años, mientras que sábados salen a montaña y domingos, dependiendo del programa pueden ir a la Cementera o montaña.

“Lo que deben tener es una bici, no importa si es de montaña, en el momento, no importa que sea un triciclo, la idea es tener ganas de poder salir adelante en el ciclismo y reconocerlo, porque mucha gente dice es rodar, pero no es lo mismo que pedalear, por eso es bueno conocer todas las técnicas para ir mejorando poco a poco; los invitamos con todo gusto”, concluyó.