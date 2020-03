Sí hay amaños en los partidos de futbol de la Liga MX, remarca Fidel Kuri

Veracruz, Ver.- Luego de la desafiliación de los Tiburones Rojos en el mes de diciembre, por fin Fidel Kuri reapareció y dio la cara en Veracruz. Lo hizo para ratificar lo que viene diciendo desde la semana anterior señalando a algunos de sus exfutbolistas de estar involucrados en amaños de partidos en la Liga MX.

En entrevista Kuri Grajales aseguró que todas las pruebas de estos dichos están en manos de los tribunales, ante quienes tendrán que responder todos los que tengan que ver en este tema.

Ya lo dije, ya lo comenté, ya todo está en tribunales y vamos a los tribunales ahí están las pruebas, en los tribunales, ahí está todo

El político orizabeño rechazó abundar sobre el tipo de pruebas que posee y tampoco quiso revelar el nombre de los jugadores inmiscuidos en este delicado tema.

La afición lo sabe perfectamente y los jugadores quién es y que cada quien se ponga el saco que le corresponde y en tribunales están las pruebas que requieran

Fiel a su costumbre Fidel Kuri lanzó una advertencia a la Liga MX con la confianza que las instancias legales le darán la razón en su demanda y por lo tanto deberán restituirle sus derechos como afiliado.

El equipo es de los veracruzanos tiene que regresar a ellos, el equipo debe devolvérsele a Veracruz, se lo robaron y lo vamos a regresar

Sobre el proceso legal dijo que por el momento las diligencias están detenidas por el tema del Coronavirus a nivel mundial, pero confía que una vez solucionada la contingencia se retomarán las actuaciones sobre el caso ya que sus abogados están muy pendientes de ello.

La demanda ahí va caminando, ahorita de entrada el tiempo que dieron a nivel federal que no se va a trabajar en los juzgados, eso no nos ayuda, pero lo más pronto posible van a tener respuesta

Sobre las acusaciones de algunos de sus exjugadores como Cristhian Menéndez que siguen exigiendo el pago de los adeudos que señalan nunca les cumplió, Fidel Kuri dijo desconocer de qué hablan y volvió a culpar a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX de hacerlo pagar cosas que no le correspondían.

“No sé qué adeudo me diga el Polaco Menéndez, eso lo tiene que ver la federación mexicana de Futbol, no conmigo”.

Igualmente rechazó saber sobre el reclamo que algunos de sus empleados administrativos y de confianza hicieron ante autoridades laborales, donde lo acusaron de despedidos injustificados, falta de pago y sobre todo de mentiroso.

No me ha llegado nada y si me llega algo atenderé los reclamos, pero no hay nada, no sé ni qué empleados ni donde ni cómo, todo lo que he visto es por medios ahorita ya las cosas están en tribunales hay que ver realmente lo que existe

Finalmente Kuri reveló que sigue teniendo el comodato del estadio Luis Pirata Fuente y de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, por el litigio por recuperar el equipo continúa y hasta que no haya una definición seguirá en posesión de ambos inmuebles.

“El tema del estadio también está en tribunales, todo está ahí, el estadio nunca ha sido mío, lo tengo en comodato, el contrato sigue y todo está en tribunales ahí están las pruebas de todo lo que requieran”.

Kuri atendió este jueves algunas entrevistas en medios locales a las que asistió vistiendo una playera azul marina con el escudo del equipo, saludó y se tomó fotografías con algunos aficionados que lo reconocieron en céntricas calles del Puerto de Veracruz.

Antes de retirarse volvió a insistir que no descansará hasta devolverle su equipo a los veracruzanos.