Corrió 24 horas: Rubén Darío recorrió más de 200 km en Xalapa

“El año pasado no pude correr y me quedé con las ganas, y en esta ocasión vine (a Xalapa) a competir y hacerlo, y no me esperaba ganar”, dijo Rubén Darío Barrera Muñoz, ganador de las 24 horas corriendo.

El atleta de 50 años de edad, llegó de la capital del país a Xalapa, acompañado de su esposa e hijo para participar en el Staku Track Run 2024, evento de 6, 12 y 24 horas corriendo.

24 horas corriendo

Rubén inició el sábado 2 de noviembre a las 10 de la mañana y terminó a las 10 de la mañana del domingo 3, con 205.781 km oficiales, marca que le dio el título y la oportunidad de ser elegido para formar parte de la selección nacional mexicana de ultra distancia.

“Es un super evento; somos amigos del organizador, entonces estamos aquí; el año pasado no pude correr y me quedé con las ganas, y en esta ocasión vine a competir y hacerla, y no me esperaba ganar, pero conforme vi que pasaban las horas y que iba con posibilidad, pues le jalé”, comentó el deportista.

Minutos después de saber que había ganado, desconocía cuántos km había hecho, sin embargo, sabía que eran más de 200.

“En esta distancia son 24 horas y gana el que más km hace; aún no tengo el resultado final, pero creo que hice entre 205; era un objetivo deseado, pero otra cosa es que salga, entonces estuvo muy bien”, expresó desde la pista del “Heriberto Jara Corona”.

La experiencia con la que cuenta es de aproximadamente de 20 años, y es compartida con su esposa, con la que asiste a competencias con su equipo, con el que señala prepara a personas, precisamente para participar en este tipo de eventos.

Rubén Darío ha participado en varios, sin embargo, en pista de 24 horas no había competido, y para él fue una gran experiencia que se suma a las que ha adquirido en otros ultra distancias, en donde acumuló en uno, 246 km.

“Si he ganado algunas carreras; una vez gané uno de 80 km en la sierra, además uno de 24 horas en Washington D.C. que fue de trail, y he tenido la fortuna de participar y ser competitivo”, afirmó.

Además, tiene participación en el Backyard y eventos desarrollados alrededor de la Ciudad de México y Estado de México, y ahora se dio la oportunidad de competir en Xalapa, donde una vez más logró un primer lugar de 24 horas.

Explicó que la experiencia de correr es una satisfacción muy grande, pues mientras compite dice pensar en muchas cosas, desde la familia y el no fallar a su equipo.

“Cuando vas corriendo, vas pensando en muchas cosas, desde la familia que no les quieres fallar, ver a otros corredores si puedes apoyar, además el compromiso del equipo que no queremos quedar mal, son muchas cosas que pasan en la mente, mucha concentración, de repente corro y me pierdo, es como si no hubiera el alrededor, entonces voy concentrado en la ruta tratando de marcar el paso”.

¿Qué cambió en la vida tuvo al iniciar a correr?

Para Rubén Darío, el correr es algo que significa mucho en su vida, pues gracias al deporte cambiaron muchas cosas.

“El correr es una experiencia de vida, yo partí de una vida sedentaria en mis 30 años; ahí empecé a correr, entonces te cambia la perspectiva, te vuelves más saludable, más concentrado en el trabajo, es algo que vale la pena practicar, no es necesario correr 24 horas para poder hacerlo, se puede practicar distancias menores”.

También señaló que le fortaleció la disciplina, la resiliencia y el ser un buen competidor, al ser amable con todos, “entonces yo creo que hay muchos valores como la ética, pues quieres ganar bien”.

Por último, indicó que a Xalapa ya la conocía, y que es una ciudad “muy bonita” de la que se llevará una gran satisfacción de la gente y de los organizadores que hicieron posible la competencia.

“Un saludo a todos los xalapeños y estamos para lo que necesiten. Yo voy a seguir buscando marcas, correr y siempre estaremos viendo que hacer”, concluyó.