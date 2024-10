Xalapa tiene jóvenes talentos; Star Runners entrena para brillar a nivel nacional

El equipo élite de medio fondo y velocidad de Star Runners se encuentra trabajando intensamente, pues desea cerrar el año a tope colocando a Xalapa en la órbita nacional del atletismo, por lo que no bajan la guardia y siguen cada instrucción de sus entrenadores.

Rafael Salas, Freddy Viveros, Maximiliano Arriaga, Luis Isita, Isabella Viveros Hernández, Valeria Vázquez Elox, Nicole Viveros Hernández, Ana Lucía Espinoza Benítez, son los atletas fuertes del equipo; ellos reciben entrenamiento de Vicente Lunagómez.

¿Cómo es el entrenamiento de los miembros de Star Runners?

Desde las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), el grupo especializado en medio fondo y velocidad, realiza un trabajo fuerte, pues desea culminar el 2024 con sus mejores tiempos, por lo tanto, diariamente realizan un entrenamiento de fuerza y velocidad.

Vicente Lunagómez habló de lo que ha sido el año con el equipo y dijo que “pinto muy bien”, además que se cumplieron las expectativas, pues dice “los muchachos nos dieron los resultados y ahora este año que llegará, las expectativas serán más altas; ahora vamos a busca de mayor número de participación, mayor número de integrantes y por lo tanto un mayor número de resultados”, dijo.

Al ver el trabajo que han hecho los jóvenes atletas para alcanzar sus metas, les recuerda que todo esto es un sacrificio, “pero todo sacrificio tiene su propia paga y que el pago de esto es el éxito y la ambición de ellos es el primer lugar dentro de las competencias y lo van a lograr siempre y cuando se disciplinen”.

Lunagómez remarcó que jamás se guarda nada, pues cómo entrenador les enseña todos sus conocimientos. “Uno debe enseñar (el conocimiento); dicen que el conocimiento es poder y debe de compartirse, no debe quedarse en uno, hay que enseñarle todo a los muchachos para que ellos vayan aprendiendo, vayan asimilando el trabajo y ya dependerá de ellos el resultado, porque como digo, el compromiso es de ellos y también del entrenador, pero ellos son los que ponen la mayor parte”.

Atletas de Star Runners

En el equipo de Star Runners, cada atleta ha escrito con letras doradas su camino; una de ellas es Isabella Viveros Hernández, quien en 2021 logró el Campeonato Nacional Escolar de Campo Traviesa desarrollado en Tlaxcala; entre otras medallas más.

En el equipo de Star Runners, cada atleta ha escrito con letras doradas su camino

Actualmente participa en la prueba de 1500 planos y 800 planos de la Sub Sub 18; la joven trabaja en etapa de pretemporada y tomó parte de los Juegos Nacionales de Conade; ahora buscará calificar al Iberoamericano Sub 18 y otras competencias importantes.

Dijo que el año ha sido bastante bueno, aunque reconoce que ha sido fuerte, además expresó que mentalmente está muy preparada, pues los resultados de la temporada pasada la fortalecieron y le han dado satisfacción.

Dice que desea clasificar para el Iberoamericano el próximo año y buscar la medalla de oro en 1500 y 800 m planos en los Conade.

Otra atleta destacada es Valeria Vázquez Elox, quien está en las pruebas de 3000 m y 1500 m planos. Platica que está entrenando fuerte con muchos kilómetros y gimnasio, pues no quiere dejar constancia.

Reconoció que este año no fue lo mejor para ella, pero que el 2025, espera mejorar. Además, tratará de cuidarse para no lesionarse, pues quiere estar en los juegos nacionales.

El grupo especializado en medio fondo y velocidad, realiza un trabajo fuerte, pues desea culminar el 2024 con sus mejores tiempos

Nicole Viveros Hernández, estudiante de preparatoria, corre en las distancias en 800 y ahora incursionará en los obstáculos. La deportista dijo que este año ha sido de muchos cambios, pues antes estaba en velocidad, y ahora será en medio fondo y reconoció que ha disfrutado cada etapa de lo que ha hecho.

Ella practica el atletismo desde los siete años y ha participado en un estatal y quiere cruzar al Macro Regional; en noviembre tendrá una competencia en el Estadio Xalapeño y para eso ya está trabajando.

Ana Lucía Espinosa Benítez es una de las atletas con más medallas en este año; ella logró ganó la medalla de bronce en los nacionales de Conade, además, plata en los Conadeip y plata en Federación; corre en 2000 m con obstáculos y 3000 m planos.

Este año para ella expresó que ha ido muy buenos, pues vio mucho progreso y mejoró bastante, pues ya encontró la prueba que le favorece qué son los obstáculos, por lo que indica que ha estado muy satisfecha por los resultados de este año, sin embargo, dice que puede mejorar.

El próximo año correrá en la misma categoría con las mismas pruebas, y que entrenará muy fuerte para conseguir nuevamente lo que hizo en este año, que fue ganar medallas.

Este equipo cuenta con una importante trayectoria y ha sido por el esfuerzo que han colocado en cada entrenamiento que les brinda el experimentado entrenador, Vicente Lunagómez, además, por la coordinación técnica de Freddy Viveros, quien ha hecho de este equipo el más importante de Xalapa y la región, pues de esa familia han surgido medallistas nacionales.





