Susana inició en nado como pasatiempo y ahora busca pase a Juegos Olímpicos 2024

Veracruz, Ver.- Con 19 años Susana Gabriela Hernández Barradas es la veracruzana que forma parte de la Selección Nacional de nado, candidata a los juegos Panamericanos 2023 y que busca su marca para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En entrevista para Diario de Xalapa la joven asegura que nunca se imaginó llegar tan lejos en la natación pues este deporte nació como una actividad de verano en una pequeña alberca dentro de las instalaciones de la unidad deportiva Salvador Campa de la colonia 21 de abril cuando tenía apenas siete años. Explica que los entrenadores vieron el potencial que tenía y la alentaron para prepararse y participar en sus primeras competencias a nivel local.

¿A qué edad inició su carrera deportiva?

“Yo empecé en el deporte a los 7 años y medio como una actividad de verano, la verdad es que siempre me ha gustado el agua, disfruto las actividades que tienen que ver con el agua y empiezan a ver que tengo potencial para competencias y es como tengo mi comienzo en el deporte”, expone.

La primera oportunidad para demostrar el talento que poseía se dio a la edad de 8 años durante las competencias locales en el parque España con distancias de 25 metros, cuatro años más tarde a los 12 se afilió al equipo estatal.

“Mi primera participación a nivel nacional fue el campeonato nacional junior para niños de 11 y 12 años, yo tenía 12 en Guanajuato, ya era parte del equipo que representaba al estado de Veracruz y a nivel internacional fue a los 16 años que califique a mi primer mundial junior que fue en Budapest, Hungría, aunque antes nos llevaron al Marem Nostru circuito europeo que tuvo lugar en España, Barcelona y Francia”, destaca.

Mientras se alista para hacer sus prácticas dentro de la alberca de Leyes de Reforma expresa con una enorme sonrisa que su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos que se celebraran en Paris en el 2024 y posteriormente a Los Ángeles 2028.

En ese sentido reconoce que el deporte conlleva mucha disciplina y más cuando ya tiene sus metas bien focalizadas por lo que por ahora tomó una importante decisión, que fue suspender sus estudios.

“En este momento dejé la escuela, me tomaré uno o dos años sabáticos porque en unos días iniciaré mi preparación para lo que serán los Centroamericanos y Panamericanos 2023, estos dos últimos años de universidad se me complicó bastante porque no pude mejorar mis tiempos, la universidad empieza a causar mucho estrés y era una cosa u otra”.

Asegura que solo será un receso de un par de años y una vez que pase esta temporada de entrenamiento y participaciones retomará sus estudios en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Menciona que aunque se trató de una decisión difícil, tiene el apoyo de sus padres. “No lo veo como un sacrificio lo veo como algo bueno, no tengo prisa acabar la escuela, me está yendo muy bien en la natación y quiero darlo todo, mis papás me apoyan cien por ciento porque saben que mi sueño es llegar a París 2024 y si pienso retomar la escuela”, afirma.

Por ello agradece el apoyo que su familia le ha otorgado en estos años, pues, aunque ha cosechado logros importantes también ha tenido que atravesar por experiencias desagradables.

Una de ellas, recuerda que se dio durante su primera competencia internacional cuando fue descalificada por un movimiento, este mal momento fue muy doloroso, pero al final lo tomó como una experiencia para que no volviera a ocurrir.

“Cuando fui al Mundial Junior en Budapest en mi mejor prueba de 50 metros libres me descalificaron por un movimiento en el banco de salida, cuando dicen en sus marcas tu ya no te puedes mover, yo me moví. Me sentí muy triste, no tenía entrenador fue mi primera competencia internacional, me frustre mucho, lloré mucho y al día siguiente me tocaba el 200 libres y yo ya no quería salir, todo me salió mal pero después lo tomé como una experiencia para aprender, finalmente de tus errores aprendes, ahora la salida es mejor, soy más rápida”, expresa.

Sin embargo, el deporte le ha traído más satisfacciones que malos momentos, una de ellas es viajar por el mundo conociendo otros países, otras culturas, otra gente y variedad de platillos. “Hace unos días regresé de Barbados, he ido a Madrid, Barcelona, Canet en España, Budapest, Perú”, señala.

Su última competencia se dio en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación que tuvo lugar en Barbados en donde en conjunto con la delegación de veracruzanos se colgaron 16 medallas de oro, dos de plata y cuatro cuartos lugares.

En Barbados tuve ocho participaciones, en los cuatro relevos México quedó en primer lugar y en mis pruebas 50 y 100 quedé en primer lugar y en 200 quedé en segundo lugar

Reconoce que para poder participar en Barbados tuvo que “ponerse a hacer rifas” para completar el viaje ya que las becas no cubrían el 100 por ciento de los gastos y con el apoyo de amigos logró juntar el dinero.

“No me quejo porque hay peores casos, es con lo que batallamos, dan ganas de dejar el deporte por el poco apoyo que tenemos, llega un punto en que ya no te alcanza para la proteína, para los suplemento, también la alimentación en casa, en mi caso soy la que come más en casa con una dieta de ocho comidas para tener rendimiento, esto es lo único malo en cuestión del deporte”, lamenta.

Susy es la nadadora de la zona conurbada que ha mantenido su permanencia en la Selección Nacional, actualmente entrena en Leyes de Reforma en el fraccionamiento Jardines de Virginia gracias a las becas que recibe tanto a nivel estado como de la CONADE por ser parte de la selección.

Su especialidad es el nado crol también conocido como libre alternando al movimiento de brazos. Comenta que quiere ser una inspiración para otros nadadores para continuar con su entrenamiento, mejorar sus marcas y que Veracruz continúe siendo semillero de deportistas pero con el compromiso de que haya más apoyo de las autoridades para todos los competidores, pues se requiere mejorar las becas por el esfuerzo que hacen en cada competencia.