¡Tenemos campeón! SUX derrota a Tiburones en torneo de veteranos

Servicio Urbano de Xalapa saca su mejor futbol y logra el campeonato en el torneo de veteranos al derrotar con marcador de 2-1 a Tiburones Rojos del Veracruz; Gerardo Juárez y Marco Antonio “El Chivo” le dan la corona al SUX.

La contienda fue apreciada por numerosos aficionados al futbol local, por lo que una hora antes del juego, las líneas cercanas a las bandas ya se encontraban con varias personas esperando el inicio de la gran final que no quedó a deber por la destacada entrega de los jugadores.

Ya en el duelo, los primeros minutos fue de reconocimiento que con el paso del tiempo las jugadas en ambas porterías comenzaron a ser más constantes, sin embargo el gol no llegó en ese primer episodio que resultó un agasajo para ambas aficiones que no perdieron detalle alguno.

Ambos equipos siempre disputaron el balón fuerte pero cuidando al rival, algo que los presentes reconocieron y aplaudieron, además los atinadas intervenciones de Raúl Ruiz Jr, árbitro central, el duelo fue más emotivo y fluido.

En el segundo tiempo la insistencia de Tiburones Rojos tuvo su recompensa en los pies de “Felipao”, quien aprovechó un pequeño descuido del SUX para marcar el tanto que les daba el triunfo parcialmente.

Sin embargo, SUX sacó la casta con el empuje de su afición que se dio cita en gran número y logró emparejar los cartones con gol de Marco “El Chivo” Antonio que desató enorme festejo entre su afición y propia familia.

Servicio Urbano sabía que nada estaba escrito y que la moneda seguía en el aire por lo que se concentraron aún más para buscar el segundo tanto, pero no les fue fácil porque los escualos se replegaron para buscar el mismo objetivo.

SUX sacó la casta con el empuje de su afición que se dio cita en gran número y logró emparejar el marcador | Foto: Pixabay

El encuentro fue de ida y vuelta, los protagonistas no daban señales de cansancio, cada uno en su área de trabajo se multiplicaba para no dejar pasar al rival. Este tipo de juego se llevó hasta los minutos finales, todo era locura, hasta que en el área de Tiburones Rojos el bolón comenzó ser disputado entre algunos rebotes que aprovechó “Gerry” Juárez para empujar y marcar el gol; desató una locura total. El equipo Rojo buscó emparejar, pero el tiempo no se lo permitió y terminó cayendo para así dejar el camino libre a Servicio Urbano de Xalapa que finalmente se coronó luego de varios intentos en torneos pasados.

Tercer lugar y copa

El equipo de Talleres se queda con el tercer lugar al derrotar 4-2 a Cachondos con gol de Rufino Sarcillo, Ángel Arellano y Carlos Morales (2). Por su parte, Editora de Gobierno logra ganar el torneo de Copa en tanda de penaltis que terminó 5-4; derrota a Raza Latina.