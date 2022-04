Taekwondo fortalece espíritu, mente, cuerpo y da seguridad

“Para mí lo positivo que te ofrece el TKD es el cambio que hay de adentro hacia fuera, porque lo primero que da la disciplina es brindarte seguridad además beneficios como fortalecimiento del espíritu, mente y luego el cuerpo”, platica en su visita a Diario de Xalapa, Germán Alberto Hernández Espinoza, 3er. DAN y fundador de la escuela de “Taekwondo Xalapa KIDO”.

Durante la estancia que realizó con su grupo élite, el profesor expresa que la persona que lo practica al obtener seguridad que no tenía antes, su estado emocional se beneficia, así como lo psicológico y luego la parte física “entonces lo primero que dije es la parte más importante del TKD para mí”, destaca.

Además puntualiza que al lograr los puntos mencionados se logran importantes cosas, porque “he notado avance interpersonal en mis alumnos porque se relacionan mejor con sus compañeros y padres. En la misma escuela me platican que les va mucho mejor, incluso hemos resulto algunas cuestiones de bullying, también porque no decirlo, pero lejos de resolverlos golpeando o con algún gesto agresivo, ellos lo resuelven hablando, porque tienen la seguridad de hablarlo para que dejen de molestarlos. El TKD los ha reforzado mucho como personas”, platica.

Respecto al grupo élite explica que ahora están concentrados trabajando para eventos federados que están próximos a realizarse, por lo que él mismo y su esposa, la profesora Mariem Morfín Sánchez, asesora técnica, desarrollan habilidades del grupo fuerte.

Taekwondo Xalapa KIDO cuenta con 7 años de creación y durante ese tiempo ha formado a importantes representantes xalapeños que ha participaron en distintos torneos de la federación en los estados de Puebla, Tabasco, Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Además con los nuevos alumnos que están en crecimiento, ya han competido en torneos veracruzanos, incluso en Puebla.

Germán Alberto, encargado principal de impartir conocimientos en el dojo, es Cinta Negra 3er. DAN, licenciado en Educación Física y cuenta con una especialidad en docencia deportiva, además tiene el respaldo absoluto y directo del gran maestro Marco Antonio Rodríguez Pérez, Cinta Negra 5to. DAN perteneciente a KIDO y Yaseff Zamora, presidente de KIDO en Veracruz.

El entrenador también cuenta con el apoyo de su esposa, Mariem Morfín quien está como asesora técnica del grupo fuerte; ella fue artemarcialista destacada con participación en eventos nacionales e internacionales. Durante tres años fue top tres a nivel nacional representando al club.

DOS DESTACADOS

Actualmente Taekwondo Xalapa KIDO tiene dos jóvenes destacados que buscan dar paso a otro nivel: Naomi Juárez se encuentra calificada a Juegos Regionales Nacionales en donde buscará calificar a los Nacionales de Conade 2022, mientras que Ricardo Landa, punta de lanza del equipo está concentrado trabajando en busca de un lugar en la selección nacional juvenil

El resto de atletas de periodo formativo, pero con alto nivel competitivo, trabajan para pronto ser proyectados a eventos importantes el próximo semestre.

INVITAN A ENTRENAR

El profesor y sus alumnos invitan a xalapeños a formar parte del equipo de entrenamiento en donde aprenderán a enfrentar situaciones importantes que muchas personas no suelen hacer frente como el bullym, “sin embargo no se hace peleando, se arregla hablando, como lo dije antes por la seguridad que el TKD brinda. Si gustan visitarnos estamos en calle Reyes Heroles, junto al edificio Hakim.

“Si desean algo no quiten el dedo del renglón, hay veces los resultados no se dan a la primera, porque es cuestión de invertirle. Siempre he dicho que lo que uno le da al TKD el TKD lo regresa, si le das poco te dará poco, si dan mucho obtendrás mucho más”, concluyo Germán.