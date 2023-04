¿Te gusta el ajedrez? Xalapa es la sede del torneo nacional; van los detalles

Este día en el Museo Kaná de la capital veracruzana inició oficialmente el primer Campeonato Nacional de Ajedrez “Mi Veracruz” del que toman parte más de 400 jugadores activos del estado veracruzano con numerosa asistencia de niñas y niños.

Las competencias arrancaron en viernes y concluirán el domingo en las que habrá más de 4 mil rondas y participarán cinco jugadores del equipo olímpico mexicano, además se encuentran inscritos jugadores de más de 20 estados de la república mexicana y también de seis países.

Más de 600 ajedrecistas se dieron cita en el Museo Kaná de Xalapa

Entre los ajedrecistas destacados por Veracruz está el actual campeón nacional de la categoría Sub 12, Bryan Abimael Salas Carbajal originario de Coatzintla.

Son más de 600 jugadores los que ya están pelando en sus rondas, pues desean ser de los ganadores que se repartirán una bolsa de cuatrocientos 90 mil pesos en premios.

La competencia cuenta totalmente con el aval de la Federación Internacional de Ajedrez y la Federación Mexicana de Ajedrez.

Mientras en la parte baja del museo se desarrollaban la rondas, en la parte alta padres de familia se mantenían observando a sus hijos, quienes concentrados realizaban jugadas en el tablero.

Aunque la distancia era larga, nadie perdía detalle de lo que ocurría en las mesas que eran vigiladas por los jueces.

Las categorías que el torneo nacional instaló, son: Abierta; jugadores con rating menor a 2400 puntos; Huasteca: Avanzados: Jugadores con rating menor a 1900 puntos; Totonaca: Intermedios; Jugadores con rating menor a 1700 puntos.

Además, Los Tuxtlas: Aficionados; Jugadores con rating menor a 1500 puntos y no clasificados; Cultura y Aventura: Sub-20: No tener 20 años al 01/01/2023;

Así mismo, Altas Montañas: Sub-15: No tener 15 años al 01/01/2023; Olmeca: Sub-12: No tener 12 años al 01/01/2023; Primeros Pasos de Cortés: Sub-9: No tener 9 años al 01/012023.

Los que estuvieron presentes en el inicio de la importante competencia nacional fueron, Iván Francisco Martínez Olvera, Secretario de Turismo y cultura del estado de Veracruz; Julieta Jiménez Torres, colaboradora de Sub Comisión de Ajedrez Educativo; Ernesto Efrén del Moral, Secretario Técnico del CIVE; Daniel Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos; Carlos Alberto Meza Bañuelos, presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Cultura y Aventura.

Además de José Alberto Hernández Melgarejo, expresidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México; Carlos Mayorga Cruz, José Zaiden, así como Bryan Abimael Salas Carbajal, actualmente campeón nacional categoría Sub 12.