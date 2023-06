Mujeres xalapeñas se mantienen saludables con la práctica del Taichí

Varias mujeres xalapeñas están viviendo una de las mejores etapas de su vida y lo mejor, gozando buena salud gracias a la práctica del Taichí, disciplina china que se realiza a través de ejercicios físicos y estiramientos suaves, en la que cada postura fluye a la siguiente sin pausa, lo que les garantiza que su cuerpo esté en constante movimiento y muy saludable.

Esta actividad la realizan 30 personas adultas mayores, originarias de la capital veracruzana; ellas lo hacen hace 14 años a través del “Círculo de Taichí, El todo envuelto en la nada", grupo que fue iniciado por la licenciada en Educación y maestra jubilada, Concepción Amalia Rodríguez Escobar y Avelina Lavalle Sagada.

Su inicio fue en el Seguro Social de la Clínica 11, pero luego cambiaron al Gimnasio Omega, en donde actualmente con alegría y energía positiva realizan el Taichí sin problema alguno.

Ahora como grupo fortalecido y con 30 mujeres de varios puntos de Xalapa, el “Círculo de Taichí, El todo envuelto en la nada" está más fuerte que nunca y brindando salud a toda aquella persona que se una.

Concepción Amalia, pieza importante su fortalecimiento, dijo para Diario de Xalapa que luego de cambiar la sede de entrenamiento, lo realizan en el Omega y cuando el lugar es utilizado, sin problema se trasladan al Parque Juárez.

“Cuando vamos al Parque Juárez, lo hacemos con mucho gusto, porque todas somos gente prepera. El grupo se compone con personas intelectuales, pues tenemos abogados, maestros, doctores, enfermeras y amas de casa. Es un grupo muy compacto, muy rico y muy unido”, comentó.

Destacó que la finalidad, “es perseguir la salud, porque el Taichí es igual a salud, si lo haces diariamente tu cuerpo se acostumbra, tienes un relajamiento con movimiento muy suave y no te da miedo nada, por eso estamos muy contentas con nuestro grupo”, dijo.

Y agregó: “Ademas María Enriqueta Parra Zúñiga es una excelente maestra preparada que se ha entregado a nosotras, además nos da amor, compresión y cariño; nos da las facilidades al darnos un poco de ella, una dedicación a cada una, eso hace que el grupo adquiera más fuerza y crezca más”.

Comentó que el ingreso es gratis, el único pago es de 200 pesos mensual para gastos de traslado de la entrenadora, además del gasto que se genere para cooperar en lo que se requiera.

“Realmente el pago es muy pequeño, comparado con todo el beneficio que vamos adquiriendo cada día con el Taichí”, comentó.

A parte de los beneficios que adquieren al practicarlo, dice las personas que ingresen, “también obtendrán amor, cariño, compresión, las recibimos con los brazos abiertos y desde el inicio las abrazamos y les demostramos que esto es un grupo fuerte y que unidas siempre estaremos. Cualquier problema que tengan, nos unimos todas y apoyamos”.

De los horarios explicó que se reúnen los martes y jueves de 8 a 9:30 de la mañana con inicio puntual y uniformadas. Además explicó que hacen presentaciones gratuitas, como en el Parque Juárez, escuelas, o donde son invitadas. Dice que el grupo recibe desde niñas hasta los 90 años o más, “no existe un límite de edad”.

Por último invitó a la práctica del Taichí: “El que llegue aquí no se va arrepentir, porque aquí encontramos, salud, amor, comprensión, compañerismo, eso siempre es nuestro lema, como dije anteriormente, sin alguna de nosotras tiene un problema, nos apoyamos dentro de nuestras posibilidades, sin dañar ni ofender. Tus miembros se manejan con más flexibilidad, a la edad que yo tengo, corro, manejo, entonces es una garantía de satisfacción. Así como me siento yo, me gusta ver a mis compañeras, así que anímense a venir, aquí las esperamos”, concluyó.

¿Quiénes conforman el grupo?

El “Círculo de Taichí, el todo envuelto en la nada" lo conforman actualmente, Lila López Casabon, María del Rosario Farfán Martínez, Dora Aguilar Torres, Concepción Rodríguez Escobar, Lupita Castillo Ramírez, Gloria Luz Abarca Arellanes, Luz María Gómez Pizarro, Magda Bustos Valdez, Betty González y Avelina Lavalle Sagada.

Además de Judit Pantoja Palmeros, Heidi Torres Márquez, Amada Rasgado, Concepción Valerio, Edith Sotelo Soteco Domínguez, Alma Delia Montalvo Hernández, Ofelia Hernández Hernández y Marta Domínguez Pelez.

También, María Teresa Rosa Landa, María Antonieta Ruiz Hernández, Melva Rocío Ortiz López, María Magdalena Domínguez Sánchez, Pamela Sánchez Domínguez, Gloria caballero, Irene Ramírez, Estelita Méndez Mendoza, Brígida Santiago Díaz, Olivia Gutiérrez Otelo, Elvira Merino Ochoa, Rosario libreros Rivera y Luz del Carmen libreros Rivera.

Igualmente, Enna Lidia Barrios, Florina Herrera Herrera, Teodora Landa Valencia, María engracia Rosales Muñoz, Martita casero Hernández, Rey Luis Castellanos Reyes, Lulú Glasos Mestizo, Marta Pantoja, Yadira Álvarez Riveros y Berta Martínez Ortiz.