Copa Davis: México califica al grupo Mundial tras suspensión del equipo bielorruso

Hasta esta mañana seguía en píe la realización de la serie de COPA Davis entre México y Bielorrusia, sin embargo, a través de un comunicado, la Federación Mexicana de tenis informó que dichos partidos, calendarizados para el 4 y 5 de marzo, serían cancelados por determinación de la ITF.

Por lo anterior México calificará de manera automática al grupo Mundial.

¡Vamos México! Apoya a la escuadra Mexicana de la Copa Davis en la serie contra Bélarus por el play off del grupo Mundial 1. Este 4 y 5 de marzo en el centro deportivo Chapultepec. Adquiere tu boletos en @Ticketmaster_Me #Mexico #Belarus @ITFTennis @CopaDavis pic.twitter.com/meYqshg6lR — Federación Mexicana de Tenis (@FMTmex) February 27, 2022

«Como sabrán, la semana pasada, la ITF anunció la cancelación de todos los eventos de la ITF en Rusia hasta nuevo aviso. Hoy, la Junta de la ITF se reunió y acordó tomar mayores medidas. La Junta votó por suspender la membresía de la ITF de la Federación Rusa de Tenis y la Federación de Tenis de Bielorrusia, así como retirar sus inscripciones de todas las competencias por equipos de la ITF en 2022.

Esto significa que los equipos de Rusia y Bielorrusia no competirán en la Copa Davis o la Copa Billie Jean King de ninguna manera durante el resto de 2022. Por lo tanto, la eliminatoria México vs Bielorrusia programada para el 4 y 5 de marzo no se jugará. México recibe un Internacional de walkover y avanza al Grupo Mundial I en septiembre. El sorteo se realizará el 24 de marzo”, informó la ITF.

Al respecto, la Federación Mexicana reiteró su apoyo total y condenó la invasión rusa, al mismo tiempo que reiteró que toda acción militar es reprobada por la institución.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La última vez que México formó parte del Grupo Mundial I fue hace 25 años, cuando el 21 de septiembre de 1997 ante Alemania.

Publicado originalmente en el ESTO