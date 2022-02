Teocelo destaca en hockey sobre pasto

Teocelo tuvo brillante actuación en hockey sobre pasto en competencias de Juegos Estatales Veracruz 2022, por lo que califica a tres de sus equipos a la siguiente fase, siendo el municipio con más grupos.

En competencias realizadas en la Unidad Deportiva “Alfonso Gutiérrez de Velasco”, los equipos representativos de Teocelo que avanzan a la siguiente etapa son: Sub 18 Varonil, Sub 18 Femenil y la Sub 21 varonil.

Autoridades del IVD, así como de la Asociación Veracruzana de Hockey Sobre Pasto, a cargo de Selma Flores Ladrón de Guevara, se mantuvieran al tanto de las competencias que reunieron a equipos de La Antigua, Xico y Teocelo, siente este último el mejor.

Flores Ladrón de Guevara resaltó las competencias “porque fueron bastante buenas. Llegaron equipos de La Antigua, Xico, Teocelo en ambas ramas. Fue una competencia positiva, estamos sumando gente al hockey veracruzano”, expresa.

Puntualiza que hubo destacada participación de equipos femeniles luego de que por varios años no se participaba, por lo que reconoce el crecimiento de este deporte.

El equipo de Teocelo para alcanzar el título en Sub 18 Varonil, tuvo que dar el máximo para derrotar en gran final al equipo de Xico y logró hacerlo con mínima diferencia. La demás categorías se definieron mediante un selectivo en donde Teocelo, dominó la Sub 18 Femenil y la Sub 21 varonil.

La Antigua califica en la categoría, Sub 21 Femenil, mientras que en categoría Infantil Mayor Varonil y Femenil, Xico avanza a la siguiente fase.

“Debemos inscribir a los equipos, en dado caso la Federación pone en el anexo técnico que si se rebasa la inscripción de 11 equipos, se determinará un macro regional para ver quien es el representativo que asistirá a los Juegos Nacionales Conade 2022 en Mexicali, Baja California”, comentó Selma Flores.