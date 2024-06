Tiro con arco atrae a futuros campeones xalapeños para descubrir su talento; así puedes incluirte

La disciplina del tiro con arco está creciendo a pasos agigantados en la ciudad de Xalapa, gracias a los conocimientos que brinda el entrenador originario de Coatzacoalcos, Kenji Tochijara Medina, quien hace 4 años llego a la capital veracruzana para formar a nuevos talentos con el club Kumamoto Archeri.

¿Cuál es la trayectoria del entrenador Kenji Tochijara Medina?

El experimentado entrenador practica este deporte desde los 13 años y tiene experiencia a nivel competitivo, pues durante su práctica participó en un Gran Prix en Mérida, en el 2006, donde logró la medalla de bronce por equipos y plata en individual.

De las personas que practican este deporte, dijo que les genera mucha fuerza, aunque no cambia la estructura del cuerpo como otras disciplinas | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

En entrevista con Diario de Xalapa, platico que tiene experiencia de 20 años y que en Xalapa tiene 4 años con su equipo y que llegó de Coatzacoalcos.

Además, recordó que como competidor representó a Veracruz durante varios años y que en 2011 inició a entrenar con el objetivo de buscar a nuevos arqueros veracruzanos que representen a la entidad a nivel nacional y a México a nivel internacional.

Así mismo, señaló que llegaron a Xalapa en la pandemia y fue hasta el 2001 que inició con el proyecto de tiro con arco con su equipo y que hace un año se instalaron en el Velódromo Internacional, ya que dijo el tiro con arco es un deporte de precisión que requiere distancia.

Comentó que actualmente tienen aproximadamente 30 alumnos a los que les brindan los conocimientos para cualquier nivel que requiera, ya que pueden hacerlo por hobby o a nivel competitivo.

"A nivel competitivo está reducido el grupo y somos alrededor de 10 arqueros que compiten. Los más avanzados tuvieron un proceso para Juegos Nacionales de Conade, sin embargo, no pudieron calificar, pues apenas tienen un año y les faltaron algunos puntos para la marca", indicó.

Dijo que en el proceso de Universidad, calificaron dos para el evento nacional, por lo que ahora dijo que están entrenando y buscando fogueos con el resto del equipo con el qué dijo están corrigiendo aspectos técnicos y preparándose para el próximo año en el que buscarán la marca que establecerá la Federación Mexicana de Tiro con Arco.

"Todo es por parte de la federación y lo que estamos trabajando ahorita es seguir generando competencias para buscar que salgan de su zona de confort que esto les servirá muchísimo", expresó.

Invitan a formar parte

El entrenador invitó a las personas qué deseen practicar el tiro con arco, a los que les dice que se acerquen y les darán las facilidades para poder desarrollar este deporte que es muy incluyente, ya que lo puede practicar cualquier tipo de persona.

"Incluso hay arqueros ciegos, arqueros sin brazos, es un deporte que no tiene edad, hay arqueros que representan a su país en procesos de Juegos Olímpicos, que ya tienen la tercera edad. Nosotros si requerimos simplemente, si son niños muy chiquitos, aceptamos desde los 8 años, pero luego hay niños más chicos con 6 años que ya tienen buena motricidad y sobre eso sí podemos trabajar, si son alumnos un poco más grandes, pero que no tienen la buena motricidad, se les trabaja de igual forma, pero se requiere de mucha paciencia por parte de los papás, porque no es un proceso sencillo, al mes no verán ningún avance, porque es un proceso lento, pero ayuda mucho a que no falten a clases", explicó el entrenador.

Horario de entrenamiento de tiro con arco en Xalapa

El equipo se encuentra trabajando de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche, mientras que sábados realizan entrenamiento de 10 de la mañana a 2 de la tarde. "Los que quieran ingresar que se acerquen, les damos una clase muestra en la que podrán experimentar el uso de un arco y ya depende de ellos, simplemente que les guste, que quieran y nosotros acá realizaremos el resto para que aprendan a utilizar un arco".

¿Qué es lo positivo del tiro con arco?

De las personas que practican este deporte, dijo que les genera mucha fuerza, aunque no cambia la estructura del cuerpo como otras disciplinas, como la natación, les desarrolla mucha resistencia y fuerza en la parte del tren superior.

Además, puntualizó que les da mucha coordinación entre ojo y cuerpo, "y fuera de ese tema físico te da muchísimo control mental, control de nervios, control de ansiedad, control mental, porque es ahí donde se ganan las competencias; todos están fuertes, todos tienen un proceso físico muy desarrollado, pero el que está mejor trabajado a nivel psicológico, es el que gana".

Una vez más invitó a las personas que quieran ingresar al equipo Kumamoto Archeri, en el que encontrarán ambiente agradable, un ambiente familiar, "un ambiente con un deporte que busca el desarrollo completo de la persona para que se sienta segura y contenta de practicar y formar parte de algo en lo que se busca en este equipo que es triunfar", concluyó.