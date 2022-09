Hay Titanes en Xalapa, juegan rugby y están reclutando jugadores

Xalapa, Ver.- Titanes Rugby Club Veracruz tiene una sede en la ciudad, apostó por la capital de Veracruz gracias a Edgar Juárez Lara y Georgina Rojas Flores, quienes ya saben lo que es jugar a la par de ser entrenadores; Xalapa es un lugar en el que apenas despiertan las ganas por practicar un deporte que si bien no es muy conocido, en cuanto lo pruebas ya no puedes parar de entrenar.

A punto de cumplir una década en Veracruz, el club Titanes Rugby Club Veracruz llegó Xalapa hace un par de años con un proyecto ambicioso, entre los obstáculos que han sorteado los encargados del equipo en la capital, es prácticamente un problema muy común en todos los deportes, es la falta espacios deportivos para organizar sus entrenamientos.

Te puede interesar: Alistan temporada jugadores de Salvajes Rugby Club

En pleno 2022 Edgar y Georgina, comenzaron a entrenar en la Unidad Deportiva de la Lagunilla y en la cancha que se encuentra en Emiliano Zapata, ahora los directivos del Estadio Xalapeño les abrieron las puertas para que pueden practicar los sábados de las 10:00 a 12:00.

Deportes Osos Football Americano: unas fieras dentro del emparrillado

“Tengo ya 8 años jugando rugby; quisimos armar un proyecto en Xalapa, principalmente, para que los jóvenes conozcan un deporte diferente a los que ya estamos habituados y, por ende, hacerlo crecer y, al mismo tiempo, la competencia estatal aumente” platicó Edgar Juárez.

Sus inicios

Juárez Lara está dos años de cumplir una década en el mundo del rugby, porque cabe destacar que no sólo es un deporte, para las personas que se lo toman en serio se convierte en una filosofía de vida.

“Fue muy curioso, antes aquí en la ciudad había un equipo que jugaba en segunda fuerza, me invitaron en diversas ocasiones y la verdad fui a entrenar después de varias invitaciones; jugaba americano y handball, pero cuando conocí el rugby me enamoré, me gustó mucho darme cuenta que no hay cuerpo que no pertenezca al rugby. Acá puedes estar alto, chaparro, flaco, gordo y todos tenemos algo bien grande que aportar al rugby” declaró Edgar Juárez cuando le preguntamos ¿cómo llegaste al rugby?

Tras la respuesta que nos dio, no podíamos quedarnos con la duda, muchos jugadores y entrenadores de rugby dicen que este deporte es parte de su vida, para ti ¿Qué es el rugby? “El rugby para mí es un deporte maravilloso, capaz de darnos a todos los que estamos inmiscuidos a su alrededor, amistades, amor y una familia diferente a la sanguínea. Esto, a través de los valores que nos representan”.

Leer más: Piden calma al interior de Halcones UV tras derrota ante panteras Siglo XXI

A punto de cumplir una década en Veracruz, el club Titanes Rugby Club Veracruz llegó Xalapa hace un par de años | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Carrera deportiva

Con ocho años practicando rugby, Edgar Juárez ha destacado en varias competencias, incluso llegó a jugar en primera fuerza “empecé a jugar en segunda fuerza hace ya 8 años, de hecho, el año que Titanes ascendió me tocó jugar en su contra. Seguí jugando 2 años más hasta que el equipo se desintegró; el coach Carlos Macossay de Titanes, me invitó a jugar y pues decidí hacerlo para poder seguir creciendo en el deporte. Jugué dos temporadas en primera división y este año empezaría mi tercera. También me estoy preparando y certificando como coach y como árbitro”.

Planes a futuro

Entre sus metas a corto plazo buscan participar en la edición 2023 de los Juegos Conade, en la categoría juvenil, además se espera comenzar a competir en la temporada de la categoría mayor, con la rama femenil y varonil además “estamos empezando a entrenar niños y niñas menores de 13 años para que vayan agarrando el amor al deporte y se vayan preparando para competiciones estatales y nacionales” sentenció el entrenador.

El club Titanes Rugby Club Veracruz llegó Xalapa hace un par de años con un proyecto ambicioso | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Cabe señalar que Titantes Rugby Club Veracruz, tuvo competidores en los selectivos nacionales, por ejemplo, tras el campeonato de la categoría mayor se tuvieron cuatro convocatorias a preselección en la rama femenil, y una en la varonil; cabe resaltar que el médico del equipo nacional también es parte de Titanes, juega y asiste al equipo, entre los destacados de la temporada anterior.

El equipo

Actualmente con el regreso a la actividad deportiva los equipos comienzan a ver el regreso de sus jugadores, en el caso de Titanes Rugby Club Veracruz, filial Xalapa, se cuenta con varios jugadores que forman parte del proyecto, algunos con experiencia y otros con ganas de aprender para salir al terreno de juego lo más pronto posible.

Lía Soto, categoría infantil; Ixel García, Yeni Aburto, María Silva, Gerogina Roja, Dafne Martínez, Anette Rodríguez y Aurora Rojas, en la categoría mayor; en la rama varonil, Yudai Higuchi, René Navarro, Juan Santiago, Guillermo Ortiz, Jorge Álvarez y Edgar Juárez.