Colón y Ferrocarrilero vibran con el Torneo Nacional de Beisbol U13

Duelos de poder a poder de la “pelota caliente” se están desarrollando actualmente en la capital veracruzana con el Torneo Nacional de Beisbol U13 que reúne a 18 equipos representantes de otros estados; Veracruz-Xalapa tiene presencia.

La competencia arrancó el pasado domingo con duelos en el diamante del Deportivo Ferrocarrilero y Deportivo Colón, este último escenario fue sede de la colorida inauguración en la que estuvieron presentes autoridades deportivas y municipales. La actividad será del 9 al 16 de abril. En su inicio, los juegos fueron entre Veracruz-Xalapa (0) vs Yucatán (10); Tamaulipas (6) vs Coahuila (3) y Nayarit (1) vs Sonora (2), en duelo desarrollados en el Colón. Además de Veracruz B (2) vs Veracruz A (9); Nuevo León (6) vs Tamaulipas (3) y Nuevo León (5) vs Maya (3).

Te puede interesar: Hanne se consolida como una de las mejores tenistas del mundo

Mientras que el lunes la actividad siguió con tres encuentros duelo que fueron Coahuila (8) vs Nayarit (1); Veracruz-Xalapa (5) vs Tamaulipas (9) y Yucatán (7) vs Sonora (2), mientras que en el “B”, fue Tamaulipas (11) vs Maya (10); Veracruz A (16) vs Aguascalientes (1); Veracruz R (5) vs Aguascalientes (2); Nuevo León (11) vs Baja California (0).

Deportes ¡Van con todo! Equipos de basquetbol de Veracruz asistirán a los Nacionales

Este día los encuentra que se realizan en el Parque Deportivo Colón son: Sonora (6) vs Coahuila (1); Nayarit (7) vs Veracruz-Xalapa (1) y Tamaulipas y Yucatán, además de Maya (0) vs Veracruz A (9); Baja California (3) vs Veracruz RA (13); Baja California vs Veracruz BA; Veracruz BA (8) vs Nuevo León (10) y Aguascalientes (7) vs Tamaulipas (14).

La jornada continuará el miércoles con los encuentro Tamaulipas vs Nayarit a las 9 horas; Veracruz -Xalapa vs Sonora a las 11:30 horas y Yucatán vs Coahuila a las 14 horas; los tres encuentros serán en el Parque Deportivo Colón, así como Veracruz RA vs Nuevo León en la Normal Veracruzana a las 9 horas; Aguascalientes vs Maya en el Ferrocarrilero, 9 horas; Maya vs Baja California, Ferrocarrilero, 11:30 horas; Tamaulipas vs Veracruz BA, Ferrocarrilero a las 14 horas.

Para el jueves 13, los duelos son: Nayarit vs Yucatán, 9 horas; Coahuila vs Veracruz-Xalapa, 11:30 horas y Sonora vs Tamaulipas, 14 horas; los encuentro será en el Colón; en otros cuatro encuentros del Grupo B serán: Maya vs Veracruz BA, 9 horas; Tamaulipas vs Baja California, 11:30; Veracruz RA vs Tamaulipas, 14 horas y Aguascalientes vs Nuevo León, 9 horas, en la Normal Veracruzana, mientras que los tres primeros de este grupo será en el Ferrocarrilero.