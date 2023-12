¡Torneo Navideño! Liga Infantil y Juvenil de Beisbol “Beto Ávila” prepara encuentros

Boca del Río Ver.- La Directiva de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol “Beto Ávila” presentó el Torneo Navideño 2023 que se jugará en este campo sede.

¿Cuándo se realizará el Torneo Navideño en el estado “Beto Ávila”?

El torneo se realizará los días 15, 16 y 17 de diciembre y contará con la participación de 34 equipos, comenta el presidente de la liga, Eduardo Miranda.

Jugarán más de 500 deportistas en las categorías; desde la 5-6 años; 7-8 años; 9-10 años; 11-12 años y 13-14 años.

En rueda de prensa, señala que es un tema de promoción deportiva infantil y juvenil.

La jornada empezará el viernes a partir de las 8:00 a las 17:00 horas.

“Todo el día va a haber juego de béisbol y nosotros como liga teníamos muchos años de no hacer un torneo de este tamaño, 35 equipos se dice fácil , pero atrás de eso, hay una organización que tiene que hacerse, entonces como directiva tenemos un año que empezamos a trabajar y nos acercamos al alcalde”, dijo.

Participarán en este Torneo Navideño 2023 diversos equipos de la región, procedentes de: Medellín de Bravo, Paso del Toro, Paso de Ovejas, Tlacotalpan, Tuxtepec (Oaxaca), Acayucan, Nopaltepec, Cardel, Yanga, Cuitláhuac y Maltrata; respectivamente.

“Entonces quisimos darle prioridad a equipos de aquí y de la zona debido a que muchos no participan en todo el año en los calendarios por temas de que no están dados de alta como liga ante la federación, entonces no pueden tener participación y pues les quisimos dar prioridad a ellos, independientemente de que es un evento de deporte infantil, para ellos es una competencia”.

Finalmente, destacó la participación del ayuntamiento de Boca del Río para la organización del evento.