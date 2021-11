Tres atleta de Coatzacoalcos asistirán el Sky Ultra Pico MX

Todo se encuentra listo para que del 2 al 4 de diciembre se realice la Sexta Edición de la Carrera Sky Ultra Pico MX Vertical de 50, 100 kilómetros y 100 millas, por lo que atletas de diferentes partes de la República Mexicana y del mundo están cerrando filas para ser parte de este evento.

A esta competencia sólo podrán participar los que cumplan con los requisitos que solicita el comité organizador y los que logren estar será por invitación, así lo mencionó Carlos Emmanuel Zamudio Reyes, atleta de la ciudad de Coatzacoalcos.

El deportista, líder del equipo Freedom Running logró cumplir con los requisitos junto a Eddie Carrillo Hernández y Gonzalo Fernando Zavaleta, también representantes de Coatza, para estar en la competencia que reunirá a deportista élites internacionales de al menos 14 países.

Carlos Emmanuel, quien visitó la capital veracruzana recientemente, platicó que con sus compañeros mandó un plan que analizó el comité y posteriormente recibió aprobación para competir.

Sobre su preparación para indicó que tiene de cuatro a seis meses de entreno anticipado y que lo juntó con un trabajo que realizó para tomar parte de una competencia que participó de Veracruz a Teotihuacán “entonces tomamos la misma línea de entrenamiento y como nada más tenemos un mes, la misma preparación la encaminamos a lo que es el Sky”, indicó.

“Básicamente entrenamos 5 días a la semana, corriendo diferentes distancias y en diferente terrenos sobre todo. Tratamos de buscar los diferentes segmentos que vamos a tener en la carrera que se enfoca demasiado en los terrenos de terracería y de mucha montaña”, platicó el atleta.

Admite que el objetivo de los tres corredores es quedar dentro del 40% de atletas que terminan la justa, que tendrá una altimetría de 9 mil 100 metros más que la última versión que fue de 5 mil 600 metros.

“Son 150 participantes los que admiten en la carrera, nosotros somos tres y es un poco duro, pero el porcentaje que acabará será del 40% y por lo menos queremos llegar dentro de ese grupo”, indicó Emmanuel.

Puntualizó que el Sky reparte tres puntos de los 10 que se necesita para competir en un ultra internacional y eso es parte de uno de sus objetivos. “Tenemos pensado una carrea internacional y para ir debemos juntar 10 puntos y el Sky da tres”.

El nacido en Coatzacoalcos, cuenta con 28 años de edad y comenzó en 2014 a participar en eventos de este nivel. También tiene conocimiento en Crossfit. En 2019 se inclinó como corredor de Trail Running y ahora con tres años de competencias cuenta con la participación del Sky 2020 en donde terminó en el lugar 54 de 58 que terminaron la competencia en la que hubo 150 corredores.

También participó en evento de 68 kilómetros en Atoyac, así como en el Ultra Trail del Tenete, logrando la tercera posición.

También es el responsable del entrenamiento de Raquel Díaz, ganadora del tercer lugar del “Ultra Trail de Los Pescados”, realizado en EcoVillas Sexto Sol, Tlaltetela.

Respecto el resultado de Raquel dijo: “En una persona que tiene demasiado potencial en este ámbito, ella ya se dio cuenta, mi mensaje para ella sería que no lo deje, que siga manteniendo la misma constancia que tiene en el grupo, puede sacar mejores resultados del que obtuvo y realmente si ella se lo propone puede llegar a un evento de clase internacional por todo el nivel deportivo con el que cuenta”.

Sobre la competencia remarcó, que el Sky es un formato “muy duro que poca gente se atreve a realizar y que honestamente no todos logran culminar. A diferencia de las carreas de 5K, 10k o medios maratones, los puedes culminar caminando o corriendo y en los Ultra Trail llevamos tiempos de cortes, es decir, sino llegamos a tal kilómetro en tal tiempo la organización no te deja seguir corriendo. Aproximadamente en los ultras hay de tres a cuatro cortes y se debe pasar esas etapas para que te dejen seguir participando y puedas terminar la carrera. Además los Trail es otro tipo de terreno con mucho relieve y el tiempo lo tienes encima, además los puntos de abasto son pocos por lo que tienes que llevar todo lo necesario para cumplir con las rutas”, concluyó.

EQUIPO FREEDOM RUNNING

Invitó a los que gusten se parte de su equipo Freedom Running, pero deberán contar “una delgada línea de entrenamiento atrás, que no sea de cero, no importa el estatus deportivo en el que se encuentren, nosotros los encaminamos y al mes mínimo presentar una valoración de 16 a 17 entrenamientos para poder continuar dentro del grupo. Esto es porque no nos enfocamos en llenar el grupo de gente. Entonces el requisito es eso. Si alguien quiere ser parte del grupo, es abierto. Sólo se les hacemos un pequeño monitoreo”.