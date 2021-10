Un orgullo ser ganador del PED 2021: Kevin Berlín

“Me siento orgulloso, muy feliz, es un gran logro. Es un trabajo que llevo años haciendo, un resultado que se está dando y un logro más. Gracias a Dios me está yendo bien. Cumplí mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, lograr un cuarto lugar, es un trabajo de mi familia, de los que han estado detrás de mí”, fueron las palabras de Kevin Berlín luego de ganar el Premio Estatal del Deporte 2021.

El clavadista porteño, elegido como el mejor atleta de Veracruz, dijo que no es fácil mantenerse además desea estar en Paris 2024 porque desea ganar la medalla olímpica.

Leer más: Chileras de Xalapa entran en acción; visitarán a Atléticas en beisbol femenil

“Hay que seguir manteniéndonos en el nivel adecuado, no conformarnos, creo que de eso se trata, querer algo más. Quiero estar en París 2024 y ganar esa medalla olímpica. Esto es lo que me da la motivación de seguir adelante”, precisó.

Deportes Diego López y Kevin Berlín son Premio Estatal del Deporte 2021

De las personas que lo han apoyado dijo que “la lista es larga, pero es para mis entrenadores, mi equipo multidisciplinario, especialmente mi familia que siempre me apoya. El primer apoyo que me dieron es cuando me fui a la Ciudad de México a los 11 años, fue algo difícil para todos, pero era por un sueño de estar en unos Juegos Olímpicos y que gracias a Dios se pudo cumplir este año”, indica.

Y agregó: “Luchando y deseando las cosas todo se puede lograr, mi familia es mi mayor motivación y también mi novia que ha estado ahí conmigo”, platicó en entrevista.

Dijo sentirse bien con el entrenador chino del grupo de Ma Jin que radica en Monterrey, Nuevo León, “para mí no es nuevo entrenador, he estado entrenando con él en la CDMX en el equipo de Ma Jin. Estuve con él como cinco años, luego me moví a Guadalajara, pero ahora regreso con él nuevamente”.

Además mencionó sentir contento por el crecimiento del deporte veracruzano: “Siempre Veracruz ha tenido sus atletas de primer nivel, esos pocos logramos muchas cosas y resultados buenos, lo demostramos. Estamos en la lucha, Veracruz tiene buenos atletas”, concluyó.