UV se mete a Celaya: enfrentan a Lobos ULM

Xalapa, Ver.- Ha sido un inicio difícil para los Halcones de la Universidad Veracruzana en la temporada 2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa); el capitán de la línea ofensiva, Gerardo Antonio Sánchez García, no pierde el ánimo por demostrar que el equipo puede corregir el camino y la gustaría que el regreso se de en su visita a Celaya.

El capitán de la línea ofensiva Gerardo Sánchez, juega en la posición de corredor (runningback), desde que comenzó la pretemporada ha dejado todo su esfuerzo en el terreno de juego y pese a que las victorias no se han conseguido, no pierde la esperanza de lograr un triunfo, espera que sea de visita ante Lobos de la Universidad Latina de México, campus Puebla.

“Estoy emocionado, con el mindset (mentalidad) preparado, con todas las ganas de tener una temporada exitosa junto con mis compañeros y coaches” comentó el líder de los emplumados, que el 2022 cumple 12 años practicando futbol americano.

Su incursión al futbol americano llega de la mano de los Zorros Dorados, Sánchez García, aficionado a los Jefes de Kansas City ha tomado este deporte como una filosofía “es mi estilo de vida, un ritmo que siempre he llevado y que no creo que en algún momento llegue a su final, pero de eso se trata la vida, es por eso que disfruto cada momento que me da el futbol americano”.

Con 3 años más de elegibilidad, el corredor emplumado ya sabe lo que es tener sobre sus hombros ser un ejemplo a seguir “es una responsabilidad de primera instancia individual, al ser capitán de un equipo y de una unidad, pero el respaldo de mis compañeros y coaches hacen que esa tarea sea más fácil al estar todos en la misma sintonía, este deporte es en conjunto y el respaldo que ellos me dan se ve reflejado en la hermandad del equipo” comentó.

Familia

Hijo de Marco Sánchez y Olga García, “Tono” como lo conocen sus compañeros de equipo, agradece el apoyo que siempre ha tenido de su familia “lo es todo para mí, me han apoyado en todos mis partidos, desde lejos siempre siguen la temporada y en casa jamás se pierden un partido, son mi motor” platicó el jugador veracruzano.

Además, el corredor capitalino, sabe de su calidad en el emparrillado y espera que durante el tiempo que le queda para disputa Liga Mayor, pueda prepararse en busca de dar el salto al deporte profesional, lo primero sería una oportunidad en la Liga de Futbol Americano para luego probar suerte fuera de México, ¿Por qué no? Llegar a la Liga Canadiense de Futbol.

Gerardo Antonio Sánchez García, no pierde el ánimo por demostrar que el equipo puede corregir el camino | Foto: Instagram | @tonoprime

No ha sido el inicio esperado para el equipo, con dos derrotas en casa, la primera salida podría llevar mucha presión por conseguir la primera victoria de la temporada, tema que a Antonio Sánchez no le molesta, la presión es parte de juego y la tranquilidad que tiene se la transmite a sus compañeros de equipo.

“Les recuerdo siempre las capacidades que tienen como jugadores y en conjunto como equipo lo que podemos llegar hacer, se los recuerdo en todos los entrenamientos” comentó el capitán de la ofensiva del equipo universitario.

Estadísticas

De acuerdo a estadísticas de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa), Halcones UV Xalapa suma en sus dos partidos disputados al momento, 333 yardas recorridas, repartidas en 169 ante Panteras Siglo XXI (98 por tierra y 71 por aire) y 164 ante Toros Chapingo (9 por tierra y 155 por aire); a la defensiva, los emplumados permitieron 365 yardas.

El capitán de la línea ofensiva Gerardo Sánchez, juega en la posición de corredor (runningback) | Foto: Instagram | @tonoprime

El rival

Lobos de la Universidad Latina de México, campus Puebla, llega a este duelo con dos derrotas consecutivas y marcadores bastante abultados, primero perdieron contra Leones Anáhuac Cancún, el marcador fue 26-3; su producción en el emparrillado fue de 89 yardas en total, 51 por aire y 38 vía terrestre.

El segundo partido de la temporada, cayeron ante la Universidad Autónoma de Guadalajara, el marcador 38-5, su recorrido en el terreno de juego se limitó a 90 yardas, distribuidas en 57 vía terrestre y 33 por aire.

La cita es este sábado 17 de septiembre en punto de las 15:00 en el campo de la Universidad Latina de México, Halcones visita a Lobos, en este encuentro uno de los dos conjuntos podrá conseguir la primera victoria de la temporada ¿cuál será?