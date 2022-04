Veracruz avanza con cuatro equipos de Tenis de Mesa al Nacional 2022

Veracruz tiene asegurado cuatro lugares en los Juegos Nacionales de Conade 2022 en la disciplina de Tenis de Mesa, luego de lograra boleto las categorías Sub 15 Varonil y Femenil; Sub 19 Varonil y la Sub 21 Femenil en el Macro Regional.

Las competencias se desarrollaron en el Auditorio “Benito Juárez” en donde conjuntos veracruzanos compitieron contra los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y UNAM. Los boletos que logra la entidad lo confirmó el presidente de la Asociación en Veracruz, Feliz Ballesteros.

Te puede interesar: Participa Veracruz en Grand Prix de Natación 2022

Deportes Cumplen 79 años los Tiburones Rojos de Veracruz

Luego de esas competencias la categoría Sub 9 Varonil buscó el primer lugar al enfrentar a la representación de Yucatán. Mientras tanto, las categorías Sub 15 y Sub 21 de la rama Femenil lo hicieron contra Yucatán por el segundo y tercer lugar.

Las competencias iniciaron a temprana hora en lo que fue la actividad del Macro de Tenis de Mesa Zona “D”, mientras que por la tarde de este sábado arrancan las acciones de la clasificación individual para todos aquellos deportistas cuyos equipos no hayan obtenido su pase a los Juegos Nacionales.

CALIFICADOS

CATEGORÍA SUB 15 FEMENIL

Roberta Hernández Ramírez, Camila Haro Lara, Daniel Torres Hernández, Evelin Silva Cruz

CATEGORÍA SUB 15 VARONIL

Ilan Lima Ortega, Oliver de la Torre, Erick Gael Olano, Santiago Bolaños Galicia

CATEGORÍA SUB 19 VARONIL

Rogelio Castro, Alexis Ángel Bustos, Rodrigo Ballester Lince, Joshua Alfonso Acevedo

CATEGORÍA SUB 21 FEMENIL

Aline Luna Solórzano, Ariana Flores, Aranza Rodríguez Álvarez, Ivanna Ihali Obaya