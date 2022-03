Veracruz listo para competir con karate, en Nacionales de Conade

Veracruz se encuentra listo para encarar los próximos Juegos Nacional de Conade 2022 con la disciplina de Karate Do y lo hará con 26 karatecas luego de fuertes competencias del Campeonato Regional Nacional.

Ahora el siguiente paso para la delegación veracruzana será ir a competir a los Juegos Nacionales que se realizarán en el estado de Baja California; las modalidades en la que se participará será Kata y Kumite en las ramas femenil y varonil en las distintas categorías y pesos.

Te puede interesar: Halconas de Basquetbol se entrenan muy fuerte

EN KATA

María Fernanda Santiago, Junior; Yolotl Meza Quibar, Cadete; Daira Alicia Hernández, Cadete; Gabriela Pérez, Cadete.

KATA VARONIL

Jorge Luis Santiago Sánchez, Sub 21; Luis Eduardo Alemán Vicente Junior.

KUMITE FEMENIL

Ana Victoria Yamada Reyes, -47 kg; Samantha Cerecedo Aldana, +54 kg, Cadete; Daniela Hernández Aguirre, -54 kg, Cadete; Alexa Ruíz Segura, -61 kg, Sub 21; Valeria Ríos Ordoñez, -59 kg, Junior; Alejandra Vichique Luna, -50 kg, Junior; Selene García Zameza, +59 kg, Junior.

Deportes Destacan atletas xalapeños en la carrera atlética del Golfo 10k

KUMITE VARONIL

José Juan Zavala Mercado, -70 kg, Cadete; Boris de Jesús López Ramos, +84 kg, Sub 21; Eli Cassio Valdéz, +84 kg, Sub 21; Erick Omar Márquez García, -76 kg, Junior; Manuel Pérez Pérez, -84 kg, Sub 21; Carlos Miranda Wing, -75 kg, Sub 21; Luis Eduardo Alemán Vicente, -55 kg, Junior; Gerardo Pérez López, -60 kg, Sub 21; Aldo Cessa García, -76 kg, Junior; Miguel Daniel Villegas Moreno, +76 kg, Junior; Luis Eduardo Santiago Zavala, +70 kg, Cadete; Gabriel Mendoza Pérez, +76 kg, Junior.