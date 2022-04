Veracruz muestra poder en el regional de pesas

Pesistas veracruzanos que participan en el Regional Nacional con sede en el puerto de Veracruz realizan destacada actuación en categorías Sub 15, Sub 17 y la primera parte de la Sub 20 en femenil y varonil durante competencias efectuadas en la Arena Veracruz.

La representante de Tlalixcoyan, Ángeles Cruz, medallista de oro en el Mundial Sub 17 que se realizo en Jelah, Arabia Saudita encabezó el destacado trabajo de los pesistas veracruzanos.

Deportes

La alumna del cubano Nilverio Pino Pérez sobresale al mejorar las marcas que hizo en el pasado selectivo nacional Sub 20 en división de los 76 kilogramos en donde tuvo levantamiento de 88 kilos en arranque y 112 en envión. Además Ángeles Cruz calificó al Campeonato Mundial Sub 20 que se realizará en mayo en Grecia.

En este Nacional Regional se encuentran participando atletas de la Región 7 compuesta por Puebla, Oaxaca, UNAM y Veracruz, quienes buscan dar paso a los próximos Juegos Nacionales de Conade que se realizarán en Sonora.

En la competencia también brillaron otros veracruzanos que tienen prácticamente su pase al nacional, entre ellos Oswaldo Bravo, medallista de oro en la edición pasada y que ahora dominó su división en los 61 kilogramos.

Luego del notable trabajo realizado por cada representante de Veracruz, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas destacó el nivel de los atletas en ambas ramas y que además buscarán en los nacionales rebasar las once medallas de oro que se ganaron en la versión pasada.

La actividad continuará este día con las competencias de la categoría Sub 23 femenil y varonil en la que se buscarán calificar más veracruzanos a los Nacionales de Conade.

Clasifican a la Etapa Nacional los deportistas ganadores por división de peso en la prueba de Total, siempre y cuando cumplan con la marca mínima establecida en el anexo técnico que marca la Conade.

Además clasifican las 3 mejores marcas a nivel nacional de los atletas que no se encuentren clasificados del conjunto de las 8 regiones, por división de peso. En caso de que algún primer lugar de la Etapa Regional no alcance la marca mínima, su lugar será otorgado al deportista con mejor marca del conjunto de las 8 regiones.

El total de atletas a clasificar por división será de 12 deportistas por categoría, división y rama (11 por ranking y uno 1 sede).