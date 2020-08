Veracruz y el sueño del futbol profesional

La nueva liga de futbol en territorio mexicano trajo consigo una serie de especulaciones y esperanza en miles de aficionados a este deporte, que sin duda es el más popular en el país, por el sueño de tener un equipo representativo de su ciudad, tal y como pasa en el llamado “futbol de estufa” las noticias sobre qué ciudades podrían ser fundadoras de la Liga del Balompié Mexicano (LBM) no se hicieron esperar.

Para Veracruz las noticias caían en un contexto donde la pandemia ocupa los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación, por lo que la noticia de que podrían ser cuatro equipos provocó sentimientos encontrados, por un lado la emoción de que ciudades como Córdoba, Orizaba y Xalapa tuvieran futbol profesional y por otra parte, la preocupación ante la crisis económica y de salud por la pandemia de Coronavirus.

Regresa el futbol al Pirata

La ciudad de Veracruz confirmó a los dos primeros equipos fundadores que representan al estado, sin embargo, esto no dejó que el proceso para llegar a eso se manchara con una serie de negociaciones que no se llevaron a cabo y que obligaría al Club Deportivo Atlético Veracruz a jugar en la Unidad Deportiva y no en el Luis “Pirata” Fuente, como se anunció en un inicio.

¿Qué pasó? De acuerdo a diversos medios de comunicación, los representantes del Atlético Veracruz, ya habían negociado que su equipo jugara en el “Pirata”, pero para su sorpresa otro equipo apareció en el mapa, el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, de Fidel Kuri y también confirmaría al inmueble como su estadio.

Tras semanas de negociaciones, a inicios del mes de julio se confirmaría que el estadio Luis “Pirata Fuente, sería casa de ambos equipos.

La capital sin futbol

El caso de Xalapa sucedió tan fugaz como su desafiliación, cuando se inició el tema de la Liga del Balompié Mexicano, la capital del estado se escuchaba dentro de uno de los equipos “comodín” ya que sonaba muy fuerte, sin embargo a muchos xalapeños les entraba la duda, ya que no cuentan con un estadio en las condiciones para considerarse profesional.

El estadio Antonio M. Quirasco fue la opción dada a las autoridades de la LBM, además que en redes sociales sonaba el nombre de “Lobos FC Xalapa”, sin embargo no pasó mucho para que por fin se descubriera que el equipo que estaba tras su afiliación era el club Cremonesse de Xalapa y además, fuera de los primeros en hablar de refuerzos de talla internacional como el uruguayo Nicolás Olivera y el italiano Riccardo Montolivo, sin embargo los representantes de los jugadores negaron tal afirmación.

Para confirmar que la ciudad de Xalapa sería equipo fundador, el presidente del Cremonesse, Francisco Hoyos, mostró un depósito con los $5 millones para su ingreso a la LBM y la sensación que por fin se llegaría a tener un equipo en la ciudad estaba cada vez más cerca.

Finalmente, Víctor Montiel, quien es el representante de la Liga del Balompié Mexicano, anunció que el Cremonesse de Xalapa no habÍa cumplido con todos los requisitos y quedaba fuera del proyecto, esta situación provocó que comenzara una polémica en redes sociales, donde se acusan irregularidades, sin embargo, por su parte la LBM ha comentado que esto podría tratarse de una “guerra sucia” con el fin de desacreditar la nueva competencia de la Liga Mx.

Córdoba muy cerca pero queda fuera

El caso de Córdoba es otro que comenzó pintando para ser oficialmente el tercer equipo veracruzano en ser equipo fundador, hubo presentación y a la ciudad de los 30 Caballeros llegaron los representantes de la nueva liga, aunque finalmente también fue descartado.

El equipo cordobés no ha quitado el dedo del renglón y ha anunciado a sus aficionados que seguirán buscando un lugar dentro de este nuevo certamen.

⚠️ COMUNICADO OFICIAL ⚠️#TodosSomosCórdobaFC ⚽#AlbiazulDeCorazón ⚪🔵 pic.twitter.com/UTAUoJfu6A — Córdoba Futbol Club (@cordoba_fc3) July 31, 2020

"Por ello continuaremos trabajando desde nuestra trinchera en las fuerzas básicas y por tengan seguro que pronto volveremos al fútbol profesional para darle a nuestra ciudad lo que merece”.

Aunque también se había anunciado que el equipo de Orizaba tendría nuevamente equipo de futbol a nivel profesional, los representantes del equipo no asistieron a las reuniones de dueños que se llevaron a cabo en el estado de Jalisco.