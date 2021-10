Veracruzana, campeona mundial de pesas; esta es su historia

“Estoy muy feliz era un resultado que no esperaba, pero le eché muchas ganas para que saliera lo mejor posible. No esperaba medalla, pero gracias a Dios se dio. Este es fruto del trabajo que hemos hecho mi entrenador y yo día con día”, fueron palabras de la pesista Ángeles Cruz Hernández al arribar la noche del miércoles al puerto de Veracruz.

La triple medallista en el Campeonato Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas en Jeddah, Arabia Saudita a su arribo fue recibida por amigos, familiares y autoridades del IVD, quienes le dieron muestras de cariño y palabras de felicitaciones por colocar a Veracruz y México en la cumbre del deporte de las pesas.

Su felicidad por hacer historia al conseguir medalla de oro en Arranque (90 kg), así como dos bronces en Envión (109 kg) y en total (199 kg) en la división de los 76 kilogramos estaba ante los ojos de los presentes muy visible.

Deportes

Entre lágrimas, la oriunda de Tlalixcoyan dijo “siento muy bonito, es algo indescriptible. He tenido varios tropiezos en el camino, pero gracias a Dios he salido adelante. Le dedico estas medallas a toda mi familia que siempre me ha apoyado, a Dios y a mi entrenador”, platicó en compañía de sus padres, Anahí Hernández Hermida, Julio César Cruz Valdez y su hermana Grecia.

Así mismo reconoció el apoyo incondicional de su entrenador al que le agradeció por los nueve años que le ha dedicado para ahora ser la mejor en el mundo en su categoría.

“Muchas gracias a mi entrenador, todo el apoyo, esos nueve años que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Esto también es de él”.

La también medallista en Juegos Nacionales de Conade 2021 y del Panamericano Sub 17, así como del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, dijo que su siguiente compromiso es el tradicional Torneo Nacional del Pavo, otra competencia fuerte de este año, por lo que continuará su preparación para enfrentarla y “darle con todo”.

José Alberto Nava Lozano director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) llevó el mensaje del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, así como del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, además de felicitar a Ángeles Cruz por poner en alto el nombre de nuestro Estado a nivel mundial.

Su entrenador

Nilverio Pino, entrenador de Ángeles Cruz, dijo que se encuentra satisfecho por la actuación de su pupila con quien ha trabajado por 9 años y que tanto tanto sacrificio valió la pena, además remarcó los 11 kilómetros que realiza la campeona para no faltar a sus entrenamientos.

“Muy satisfecho de la actuación de Ángeles Cruz, ha sido un año muy bonito para ella, el quedar campeona mundial es magnífico. Feliz por el sacrificio de tantos años ha valido la pena, el sacrificio de ella, más que nada viajar todos los días 11 kilómetros desde su localidad donde vive hasta el lugar de entrenamiento, el sacrificio se ve reflejado ahí. La perseverancia, la sistematicidad, el empeño de ella y la voluntad de querer salir adelante se ve reflejado en estas medallas”.

Y agregó: “Estamos orgullosos de ella de verla crecer, empezó desde los ocho años, ahora tiene 17, va casi nueve años con nosotros viajando de El Callejón hacia Tlalixcoyan y es grandiosa verla con estos resultados”.

El entrenador dijo que no tiene palabras para describir lo hecho por su alumna, porque “realmente se ha trabajado muy duro, hemos abandonado muchas cosas, cuestiones personales, tramitación de naturalización, en medio de Covid-19 no dejamos de trabajar, seguimos entrenando con todos los atletas y con ella en específico, trabajamos en El Cocuite y ya después seguimos entrenando en nuestro gimnasio”, finalizó.