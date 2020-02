[Video] Educación deportiva, más que deporte se basa en la persona: Docente

XALAPA, Ver.- El director y fundador de la licenciatura en Educación Deportiva de la UPAV, Roberto Velásquez Melgarejo, asegura que es necesario pensar a futuro en la sociedad, si bien la carrera en Educación Deportiva, no genera entrenadores, sí busca que los egresados puedan contribuir en el crecimiento deportivo y personal de la ciudadanía.

“No nada más se queda en la clase directa o en un partido de futbol; te educa, te da valores, te enseña cualquier cantidad de circunstancia ante la vida, te disciplina, te ayuda a ver y observar de una manera diferente lo que está pasando en un entorno”, sentenció.

Deportes [Video] ¡No me arrepiento de nada! El basquetbol es mi vida: China Molina

Si bien es necesario comenzar a aprender cómo llevar un estilo de vida saludable, Velásquez Melgarejo aclara que los alumnos que egresan no son precisamente entrenadores deportivos, tienen las bases para desarrollar entrenamientos y dar clases directas con alumnos, pero ellos más que nada aprenden fundamentos, las bases, lo que hace falta conocer, que los niños, jóvenes y adultos vean en el deporte una formar de mejorar su vida y no una maneja como sacar provecho de él.

Es la base, desde ahí empezamos, pero eso no quiere decir que me quede en la clase directa de educación física, de ahí puedo tener el conocimiento para desarrollar una planeación o programa de entrenamiento directo, en un deporte colectivo, individual, colectivo de contacto, incluso algunos elementos que tenemos para tratar a los grupos vulnerables, que puede ser los que tiene enfermedades crónico degenerativas y va dirigida para poder trabajar hasta con personas de la tercera edad

Lo que sí quiere aclarar es que la Educación Deportiva es parte o debería ser parte de la formación de los entrenadores “siempre lo hemos dicho, nosotros no hacemos entrenadores, hacemos pedagogos dentro de la educación y el deporte, porque tenemos la parte pedagógica; porque pueden tener las habilidades, destrezas y conocimientos para dar una clase directa de lo que es Educación Física”, además la Educación Deportiva no tiene una edad límite, hay alumnos con 50 años de edad que están cursando.

¿Por qué es importante la Educación Deportiva? “Desgraciadamente en competencias las personas descargan sentimientos de frustración a la hora de un partido, eso es lo que transmitimos y educamos, si estás en un nivel competitivo alguien tiene que ganar, probablemente hay empates, pero al mismo empate, a veces sabe a pérdida o que les robaron, a veces el apasionamiento es lo que provoca” y parte del trabajo es mostrar a los deportistas y aficionados que el deporte además de formativo debe ser divertido, se puede descargar la pasión sin llegar a la violencia.

Deportes Ada Iris Bandala y Claudia Márquez; saetas de la pista y ruta

“Por eso todo esto es lo que formamos, ellos deben transmitir a los atletas que no sólo sean buenos atletas que sean buenos individuos para la sociedad, que no quede solo en grandes atletas o deportistas que vayan más allá. Es la parte que a veces no se ve pero que va inmersa en la preparación, la educación y en formación de los alumnos, que deben ver no solo el resultado también se ve la parte humana”, finalizó.

CARRERA CECAN

Tras 12 años organizando una carrera con causa, Roberto Velásquez Melgarejo platicó de la importancia que tiene la ruta que organizan en apoyo al Cecan, que este año se enfoca en conseguir catéteres para que los niños puedan recibir sus tratamientos sin necesidad de que los estén inyectando constantemente.

Hacemos toda una planeación de la carrera año con año, estoy seguro que no hay eventos perfectos, siempre salen detalles que anotamos para que no nos vuelvan a suceder. Los eventos con causa los organizamos porque siempre hemos pensado que el deporte es muy noble y te puede dar más que salud y un acondicionamiento físico, también te puede dar la posibilidad de ayudar al prójimo por eso hemos hecho eventos con causa, para el Asilo Sayago, Cecan, sectores vulnerables y que el deporte les llega

La edición 2020 de la “Carrera 5k y caminata 3k” por los niños del Cecan se realizará el próximo domingo 16 en punto de las 8:00 horas en el Estadio Xalapeño, el costo de la inscripción es de 250 pesos.