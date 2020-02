[Video] El karate una forma de contrarrestar al bullying: Humberto García

XALAPA, Ver.- En una época donde el bullying es parte de la vida cotidiana de todos niños, el entrenador Humberto García Vázquez, ve en el karate una forma de combatir este problema, lo principal es la defensa personal, pero los más importantes es la disciplina y valores que se inculcan a los practicantes, temas que van perdiendo conforme pasa el tiempo.

Instalado en el gimnasio Allende de esta capital, el artemarcialista nos platica que precisamente él comenzó su carrera en el karate debido a que de joven tenía este problema “comencé por defensa personal, de niño se aprovechaban de uno, como ahora lo moderno que llaman de buylling, en aquel tiempo fue lo que me motivó a aprender con el maestro Carlos Ramírez, en aquel tiempo las instalaciones estaban en el anexo al Estadio Xalapeño”.

Su carrera comenzó en 1982 y ya con más de 30 años de experiencia en esta disciplina, García Vázquez comenta que parte de los beneficios de esta actividad deportiva es mejorar la salud, alejar a los jóvenes de los vicios y darles motivos para encaminarse en su vida, de las artes marciales ayudan a formar personas con valores, los cuales aplican durante la vida cotidiana.

Cabe señalar que parte de la filosofía del karate “no es para andar agrediendo a la gente, al contrario, enseña mucha disciplina, mucho control, mejora la autoestima y da mucha seguridad en un mismo, todo eso lo engloba, ser puntual” puntos importantes para respetar al prójimo, por ejemplo “el karateka no da el primer golpe” sino que evita el contacto físico.

Actualmente la forma como se enseña karate ha cambiado, los niños “ya no aguantarían un entrenamiento como los que teníamos en el pasado”, comentó el entrenador, quien aclara que ahora se busca que “no los puedo entrenar como los hacíamos nosotros porque si no se van; hay muchos cambios, a los niños hay que irlos introduciendo, metiendoles más juegos y dinámicas propias del karate, también en lo deportivo, nosotros antes era contacto completo, ahora ya no se puede”.

KARATE COMO DEPORTE

Para Humberto García, el arte marcial se puede tomar como deporte, aunque es mejor que practique domo defensa personal, pero mientras las personas se alejen de los vicios o comiencen una vida saludable, la razón que sea es buena para iniciarse en esta disciplina, ya que no tiene un límite de edad.

Es para todas las edades, en el Seguro Social cuando era entrenador de ahí, iba un señor que tenía 60 años entrenaba y con su nieta, ahí se acompañaban era muy bonito; Teniendo voluntad todo se puede, hay una persona que llegó a cinta negra teniendo 60 años, entrenaba Lima lama cuando el profesor Jorge Vázquez estaba en Azueta

Entre las diferencias que existen en el karate tradicional al deportivo están el golpe, durante una competencia el contacto ya no es directos, solo se busca marcar los golpes y se maneja por puntuación.

ESTILO DE VIDA

“Como estilo de vida ayuda mucho, yo padezco de la presión arterial y me ayuda mucho el karate para la salud, como deporte es un tiempo determinado, por ejemplo, es hasta los 30 años” pero al terminar la fase deportiva se puede continuar, es más, no es necesario que se ocupe sólo como deporte también como una forma de llevar la vida.

La idea es que la sociedad cambie sus hábitos, que deje el sedentarismo y de paso puede aprender a defenderse, en caso que se requiera “como estilo de vida ayuda mucho, en el caso de los grandes por salud, en caso de los jóvenes por recreación y ayuda al sistema psicomotriz, saber coordinar movimientos, incluso hay gente grande que le cuesta saber coordinar. También por salud hay muchas personas hipertensas, hay gente que tiene diabetes, todo ese tipo de cosas” nunca es tarde para comenzar a cambiar o mejorar la forma en que se vive, sentenció Humberto García Vázquez.

Los horarios para entrenar son martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas, en el espacio ubicado en las instalaciones del gimnasio Allende.