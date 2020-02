[Video] ¡No me arrepiento de nada! El basquetbol es mi vida: China Molina

XALAPA, Ver.- El deporte para muchos de los que lo practican se vuelve una forma de vida, un escape para todos los problemas y en muchos casos una forma de encontrarles solución; en el caso de Angélica Molina Campos, el basquetbol le abrió las puertas para conocer el mundo y pese a lo tímida que es, ha logrado cumplir todas sus metas.

A los seis años me involucré en el basquetbol, lo llevé junto al voleibol o gimnasia y natación; al final de todo el basquetbol siempre estuvo conmigo, nunca fue un deporte que me dijera es aquí o es allá, entonces desde esa edad prácticamente agarré la bola y hasta la fecha ya con 26 años seguimos

platicó la seleccionada nacional

Pero no todo ha sido una fiesta en la vida de la jugadora xalapeña, gracias al apoyo de su familia y el deporte, los problemas se han logrado resolver, pero más que nada se pudieron enfrentar, logro que también se lo atribuye al baloncesto porque la disciplina que le dio fue parte esencial en su desarrollo como persona.

“Me considero muy tímida, una persona que trata de reservarse de cierta forma; transmito mucha alegría y a veces piensan que no estoy mal, que toda mi vida es color de rosa, sin embargo, no ha sido así, el básquet me ha forjado de muchos sentidos, mentalmente es la parte en la que me ha ayudado mucho, porque si han sido cambios y cosas que se van enfrentando”, comentó.

Con una carrera en la duela de 20 años, Angélica Molina no da un paso al costado, después de su aventura en Bolivia, con Spurs de Santa Cruz, temporada que no pudo concluir porque justo en esa época le tocó vivir la salida de Evo Morales como presidente de ese país; le quedan todavía muchas ganas de jugar en el extranjero “vienen un 2020 con grandes oportunidades en el basquetbol femenil para jugar temporada, espero que sea fuera del país”.

LA FAMILIA

“China” Molina, conmovida al hablar de su familia, destaca que gracias a su apoyo ha conseguido construir una carrera deportiva, existo personales y grupales, pero siempre acompañada por sus padres Raúl Molina y Violeta Campos, que junto a sus hermanos son el pilar necesario para continuar luchando por sus sueños.

Fundamental para lo que ha sido mi proceso en el basquetbol, porque gracias a lo que han sido ellos, mi base fuerte, he podido superar los retos que enfrento, que no sólo es el deporte, se presentan en diferentes formas y les agradezco mucho que están conmigo a pesar de que siempre me están molestando (sus hermanos), sé que es por el amor de hermanos que nos tenemos

platico entre risas

Pero existe otro tipo de familia en la vida de la jugadora, su afición, las personas que siguen de cerca su carrera y la alienta en cada proyecto que decide enfrentar “la gente que no conozco, pero me sigue escribiendo, preguntando como me va y me desea lo mejor, la considero mi familia lejana por decirlo de una manera, pero son motivos por los que sigo creciendo y luchando por el basquetbol”.

OTRO RETO A LA VISTA

Desde hace unos meses, después de regresar de Bolivia, la xalapeña tomó el cargo como entrenadora en jefe del equipo de baloncesto de los Linces de IVES, reto que, si bien no lo tenía contemplado, llegó como grata sorpresa que le ha cambiado la forma de ver el deporte.

La verdad es un cambio muy drástico para mí, porque es algo que no tenía planeado, pero es algo a lo que me voy a enfrentar en la vida, es un reto interesante, me gusta; sé que puedo lograr transmitir lo que he aprendido y sé que les va a funcionar

considera la ahora estratega

Entre las cualidades que podría transmitirles a sus jugadores son la energía y actitud que ella aprendió de sus entrenadores, que tengan disciplina, parte fundamental para lograr las metas que se proponen.

El hecho de amar al basquetbol, por las enseñanzas y como me ha forjado personalmente es lo que me motivó a tomar las riendas y la decisión de ser entrenadora, porque ahora que estuve jugando sé que tengo que exigirle a mi gente para lograr los resultados que buscan

Para finalizar, le preguntamos, si te topas a la “China” de 7 años ¿Qué le dirías? “¡Disfrútalo! Van a venir cosas grandes”, ¿Lo volverías a hacer? “Definitivamente, no me podría arrepentir de lo que he aprendido, todo lo que me ha enseñado el basquetbol, claro que hay cosas que me gustaría que no hubieran sucedido, sin embargo, por el hecho de que sucedieran estoy aquí y he aprendido mucho de eso”, finalizó.