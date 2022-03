Xalapa brilla en Juegos Estatales; gana 9 preseas

Destacada participación tuvo Xalapa en el "Heriberto Jara Carona" en la primera jornada de atletismo de los Juegos Estatales Veracruz 2022 al conseguir nueve medallas en distintas pruebas, por lo que se demuestra que los xalapeños y xalapeñas cuentan con alto nivel competitivo además de la seriedad con la que están participando.

Los locales hacen el 1-2-3 en los 100 metros con Vallas 84 centímetros Sub 20 Varonil. Ganó la prueba de 110 metros con Vallas 91 centímetro Sub 18 varonil con Ian Benítez; los 400 metros planos varonil Sub 20 con José Higareda; los 800 metros con Vallas 76 centímetros Sub 16 femenil con Mela Fernández; los 110 metros con Vallas 99 centímetros Sub 20 varonil; Sofía Vivanco en los 40º metros planos Sub 20 femenil, entre otros.

La competencia reunió a más de 500 participantes entre atletas, entrenadores y jueces que se dieron cita desde temprana hora en el Estadio Xalapeño donde se realizaron pruebas de pista y campo en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 en las ramas femenil y varonil; competencia que da dos lugares por categoría, prueba y rama al Macro Regional a celebrarse en el mes de abril en Mérida, Yucatán. En el primer día de actividades, se han destacado los representantes de Xalapa, Boca del Río, Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán. El equipo de Acayucan hizo el 1-2-3 en el Lanzamiento de Martillo 2 kilogramos de la categoría Sub 16 femenil y el 1,2 en Lanzamiento de Disco 1 kilogramos Sub 18 femenil y en Salto Triple Sub 20 femenil, entre otros.

Boca del Río ganó medalla de Oro en los 300 metros planos Sub 16 femenil con Ivana Bravo. Elena Zamudio, en los 100 metros con Vallas 84 centímetros Sub 23 también consiguió la presea dorada. Alcanzaron el podio Adriana Muñiz Tovar en los 100 metros con Vallas 76 centímetros en la Sub 18, entre otros.

VOLEIBOL DE PLAYA

El deportes de las "voleas" de playa las competencias serán en Playa El Arca en el municipio de Tuxpan, en donde se reunirán 96 deportistas y 48 entrenadores en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior tanto en la rama femenil como varonil.

Se saber que en esta disciplina serán 108 encuentros que se desarrollarán en total y serán distribuidos en cuatro canchas que estarán localizas en la Playa de El Arca; las competencias serán del 18 al 20 de marzo. Los municipios que participarán son Tihuatlán, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, Martínez de la Torre, Ciudad Isla, Ángel R. Cabada, Xalapa y Jáltipan. Ayer se efectuó la junta técnica a las 18:30 horas en el Hotel Monbay en Tuxpan, la cual estará presidida por la Asociación Veracruzana de Voleibol y el Instituto Veracruzano del Deporte.

Los horarios se competencia serán el sábado de 8 a 18 horas y el domingo de 8 a 16 horas, en donde se realizará la ceremonia de premiación de las duplas triunfadoras.

BREAKING

Con la participación de 20 atletas y 9 entrenadores, se desarrollará la nueva disciplina del Breaking, la cual se desarrollará en las instalaciones del hotel sede Double Tree by Hilton Veracruz.

Los municipios que participarán con deportistas son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Medellín, Nogales, Acayucan y Veracruz. Las categorías son de 12-15 años y de 16 a 23 años en femenil y varonil. Este viernes a las horas se efectuará la junta técnica en el hotel sede.