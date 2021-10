Xalapeña gana plata en Para Powerlifting de los Juegos Para Nacionales 2021

El fuerte entrenamiento que realizó la xalapeña Niza Marian Hernández Aguilar con su entrenadora, Mariela Ferrer, con Para Powerlifting, rindió frutos en los Juegos Para Nacionales de Conade 2021, realizados en Cancún, Quintana Roo al lograr la medalla de plata en la categoría hasta 73 kilogramos, por lo que la deportista expresó su felicidad.

“Me siento bastante feliz y emocionada por esta excelente experiencia. Esto representa mucha felicidad y orgullo para mi familia, entrenadora y mi ciudad. Para lograr esta medalla, mi preparación fue bastante dura y difícil. Fue mucha fuerza de voluntad y mucha resistencia a muchas cosas. Bastante disciplina”, comentó Niza en entrevista para Diario de Xalapa.

Menciona que el metal logrado tiene un dedicatoria especial: “Esta medalla principalmente se la dedico a mis papás, Mario Hernández Yáñez y Fabiola Aguilar Díaz por el apoyo que me dieron todos estos meses, así como a mi entrenadora Mariela Ferrer, quien me brindó su conocimiento para alcanzar este objetivo”, dijo.

Acepta que para dar este paso en el Para Powerlifting no fue fácil, porque tuvo que sacrificar muchas cosas, entre ellas convivencias con familia y amigos, sin embargo admite que valió la pena cada día de entrenamiento.

“El practicar este deporte son muchos sacrificios. En general te pierdes muchas cosas. Tener la disciplina te pierdes fiestas con familia, amigos y muchas salidas. La verdad me he perdido de bastante cosas, pero ha valido la pena cada momento y minuto que le he dedicado a este disciplina que me cambió la vida”, comentó orgullosamente.

Niza Marian detalló que con su equipo de trabajo tuvo pocos meses de preparación por motivo de la pandemia, pero que al regresar a los entrenamientos se concentró muy fuerte durante seis meses para llegar a tope en estos Juegos Para Nacionales en donde logró la plata y ahora “continuaré entrenando para lograr la de oro”, comentó.

El siguiente compromiso de la xalapeña se realizaría a finales de año, pero aun no está defino y mientras tanto trabajará para lo que pudiera venir en un futuro.





SUS INICIOS

Niza Marian Hernández Aguilar estudia la carrera de Tecnología Computacionales en la Universidad Veracruzana y Negocios Internacionales en la Universidad de Xalapa, plantel educativo en el que está becada, gracias al deporte que practica.

La hija del matrimonio formado por Mario Hernández Yáñez y Fabiola Aguilar Díaz al entrar a la UV, de inmediato buscó una disciplina deportiva en la que pudiera destacar y encontró la Halterofilia, sin embargo no pudo practicarla debido a su displasia en el desarrollo de la cadera.

Esa noticia no fue impedimento para ella y continuó buscando un lugar donde le dieran una segunda opinión, así como la oportunidad de intentar ser parte deporte de levantamiento de pesas, hasta que alguien le mencionó sobre un gimnasio en el que podrían ayudarla.

Niza no dejó pasar tiempo y se dirigió al Centro Municipal de Halterofilia Fouad Hakim Santiesteban, lugar donde se encuentra el entrenador Luis Tapia Arizmendi, pionero del levantamiento de pesas y uno de los primeros en lograr medallas para Veracruz en la Halterofilia.

Estando en ese lugar y solicitar información sobre si podría practicar la disciplina que ella deseaba, igualmente la respuesta fue que no, sin embargo, le dijeron que había una entrenadora que podría ayudarla a realizar una disciplina con pesas y fue cuando conoció a la destacada entrenadora Mariela Ferrer, quien a la fecha sigue dirigiéndola.

Un vez trabajando juntas, Niza comenzó su desarrollo en el Para Powerlifting y ahora luego de trabajar fuerte ya es medallista en los Juegos Para Nacionales 2021.

Niza comenzó su desarrollo en el Para Powerlifting y ahora luego de trabajar fuerte ya es medallista en los Juegos Para Nacionales 2021 | Foto: Cortesía | IVD

El siguiente reto para ella ahora era el trasladarse todos los días desde casa al gimnasio y aunque sigue siendo complicado nunca ha dejado de asistir diariamente a sus entrenamientos, “porque quiero ganar una medalla de oro. Se que si me esfuerzo, la conseguiré”.

Otra barrera que encontró fue la crítica de algunas personas, entre ellas la familia, pero jamás la doblegaron.

“Hubo algunas críticas de personas y familiares como ‘el que te vas a poner más ancha’ o ‘tendrás cuerpo de hombre’. Ese tipo de comentarios, lejos de desmotivarme, me impulsaron a decirme que si puedo y sí pude”.

El deporte a Niza le cambió vida, porque de forma general la hizo más fuerte físicamente y mentalmente.

“El deporte en general me ha hecho sentir más poder sobre mi cuerpo, en sentirme mejor conmigo misma. Sentir más estabilidad emocional, te ayuda mucho. En este deporte tienes que ser bastante fuerte, tener bastante disciplina y tener un coraje enérgico, por eso invito a más personas a que se animen. La verdad cualquier deporte te cambia la vida, seas convencional o discapacitado. El deporte es una gran ayuda para el cuerpo, la vida y mente”, finalizó.