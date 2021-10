David Montiel desea concientizar a la personas a través de su carrera deportiva

El nuevo paso que dio el xalapeño David Montiel Caballero en el Para Powerlifting no lo desubica, sino que fortalece su humildad que siempre lo ha caracterizado entre personas que lo conocen a fondo y aunque cuenta con un camino de éxito, siempre está dispuesto a brindarle minutos de su tiempo aquel que lo saluda en la calle.

El martes tras fuerte selectivo realizado en Atlixco, Puebla, David consiguió la calificación para ser parte de la Selección Nacional de Para Powerlifting que participará en el Campeonato Mundial Junior y Senior 2021 de Para Powerlifting con sede en la capital de Georgia a realizarse del 27 al 5 de diciembre.

Tras lo conseguido, Montiel Caballero comentó en exclusiva para Diario de Xalapa que el trabajo desempeñado con su equipo rindió frutos.

“Estoy muy agradecido con la vida, el trabajo rindió frutos lo que hemos venido haciendo y ahorita con el objetivo firme en la cuestión de iniciar todo el proceso requerido para el próximo ciclo olímpico y pues ya dimos el primer paso que es la calificación a este mundial”, comentó.

Reconoce que el logro no sólo es producto de él, sino de todo un grupo de personas que le han dado las herramientas para alcanzar cada objetivo que se han propuesto dentro del deporte que lleva practicando tres años.

“Todo va de la mano de entrenadores, tanto de Mariela Ferrer como de Enrique Alvarado con quienes trabajo. Ahorita espero indicaciones en cuestión de programación y demás. El resultado no se da de uno mismo, el resultado es de todo un equipo. Uno pone la parte práctica, pero la logística en la parte técnica es un equipo multidisciplinario lo que te da las herramientas para lograr el objetivo”, indicó desde Atlixco, Puebla vía telefónica.

El seleccionado nacional dijo que a través de su carrera deportiva en conjunto con sus logros alcanzados desea hacer un “parteaguas” para generar un movimiento de concientización y fomentar “todo lo que es la cuestión, tanto social como física, en el sentido tanto deportivo y social para poder impulsar y dejar a un lado todos los estigmas y no existan etiquetas en la discapacidad”.

El atleta desea hacer un “parteaguas” para general un movimiento de concientización | Foto: Cortesía | David Montiel

Y agrega: “Hablo desde la mía que es la talla baja, porque es un tema bastante atacado, algo muy etiquetado, prácticamente es muy señalado, por así decirlo, el tema del social en este sentido de la talla baja. Esto que estoy haciendo, lo quiero hacer un “parteaguas” total para poder empezar y general esa concientización y esa cultura de respeto”, puntualizó David Montiel.

Otro punto importante que señaló es el apoyo que reciben los Para atletas, por lo que le pide a autoridades pongan más atención en ellos, porque aunque no reciben lo necesario para entrenar, los resultados positivos están presentes.

“Ahorita en el gimnasio donde estamos entrenando (Centro Municipal de Halterofilia Xalapa “Fuoad Hakim Santiesteban”), estamos careciendo de ese apoyo de equipo tanto técnico como material como tal. Es algo bastante delicado, porque si son muchas las carencias con las que se están trabajando y a pesar de eso se están dando resultados. “Creo que ya es momento de que nos miren al nuevo talento. No sólo hablo por mi, sino por todo el semillero que se está desarrollando. Teniendo todas las herramientas necesarias habrá más resultados y creo que habrá mucho más potencial y capacidad de dar resultados nuestro municipio y nuestro Estado, porque los talentos lo hay”.

Además indicó que el sostén hacia ellos como deportistas, igualmente sería correcto que les remuneraran más, porque una preparación conlleva fuertes gastos para cubrir medico, alimentación entre otras cosas.

“Para empezar, lo más sustentable en este caso, viene siendo una mayor remuneración a este proyecto en cuestión monetaria, porque lamentablemente lo que percibimos no un sueldo que nos alcance para solventar gastos médicos y alimenticios, porque en este tema se requiere un plan alimenticio que no es algo que sea una economía muy costeable, por así decirlo”, indicó.





SU FAMILIA

“Para mi familia es algo tremendamente satisfactorio, porque en un inicio decían que era un deporte que no me iba a dejar un futuro, pero al momento de llagar por así decirlo, los beneficios, obviamente su mentalidad cambió totalmente, en el sentido que ahora ellos son el principal motor y mi principal equipo multidisciplinario interno desde casa, porque que están sobre de mi, en cuestión de descanso, de horario alimenticios y temas psicológicos. Ellos están en ese sentido, las 24 horas del día. Ahora son el motor principal de este proyecto y digo proyecto, porque es de todos, no sólo es mío”, expresó David Montiel Caballero.

SUS INICIOS

David Montiel tiene 10 años realizando actividad de gimnasio y tres años practicando la disciplina olímpica en Para Powerlifting, esto gracias a la invitación que le hiciera, Mariela Ferrer y Luis Tapia, destacados entrenadores de halterofilia en el Estado de Veracruz.

La entrenadora Mariela Ferrer, elegida para desarrollar y promocionar el Powerlifting en Veracruz por parte del entrenador nacional, Enrique Alvarado lo llevó para iniciarse en la disciplina y ahora David es campeón nacional actual en la división hasta 54 kilos. Igualmente tiene un cuarto lugar en Juegos Para Panamericanos en Lima, Perú. También posee una medalla de plata que logró en el Open de Las Américas, celebrado en Colombia. Ahora nuevamente es parte del combinado nacional que participará en el Campeonato Mundial Junior y Senior 2021 de Para Powerlifting.

AGRADECE Y MANDA MENSAJE

Antes finalizar, el destacado deportista que vive en la colonia Emiliano Zapata agradece a su familia y equipo de entrenadores.

“Doy gracias a toda mi familia antes que nada, a los entrenadores, al equipo multidisciplinario que son parte. A todas las personas que en algún momento se tomaron la molestia de poner su granito de arena, porque han sido parte de esto. Desde los mismo médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, entre otros. Ellos son los que has estado ahí siendo parte de este proceso y proyecto”.

“Deseo mayor alusión inclusión al deporte. La misma cultura general le de mayor auge al tema deportivo, especialmente al deporte adaptado porque lo tienen muy abandonado”, concluyó.