Xalapeños José Alberto y Alexis Rodríguez ganan oro y plata en CDMX; inician su camino a Los Ángeles 2028

Los xalapeños José Alberto y Alexis Rodríguez, se presentaron en el Grand Prix de Luchas Asociadas, en la Ciudad de México y logran la medalla de plata y oro, además de seguir en el proceso que será con rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora, los hermanos deben esperar la fecha y sede del segundo Prix, que les podría abrir por completo la puerta a la Selección Nacional Mexicana de Lucha, que estará participando en eventos internacionales en el 2025.

El mayor de los hermanos, José Alberto Rodríguez, ganó la medalla de plata, mientras que Alexis el oro, presea que lo coloca muy cerca de la selección azteca.

José Alberto contó en entrevista que llegó a Xalapa de la Ciudad de México junto a su hermano, luego de participar en el Grand Prix.

“Somos los únicos que traen oro y plata, de ahí dos bronces, dos muchachitos que son ajenos a nuestro equipo, pero traemos un buen resultado y ya iniciamos el proceso para Los Juegos Olímpicos”, indica.

Detalló que hubo un cambio de categorías y de pesos, “y pues nos beneficia bastante a nosotros, entonces, empezamos con el pie derecho; mi hermano trae oro y yo traigo plata, quisiera el oro, pero pues no se pudo”, reconoció.

Sin embargo, indica que están dentro, “gracias a Dios, estamos en las filas nacionales; siempre nuestro objetivo ha sido estar ahí y pues lo hemos logrado una vez más, y andamos contentos, con esto”.

Aunque aceptó que sí hay cierta felicidad, pues dice...

No estoy tan contento, porque no me gusta perder, pero andamos bien

Ahora deberá esperar la fecha para el segundo evento, así como la concentración, “pues nos tenemos que ir, gracias a Dios, porque el primero y segundo entran a la concentración y vamos a estar en la Ciudad de México”.

Detalló que el Campeonato Nacional Grand Prix de Ciudad de México fue en el Comité Olímpico Mexicano, y que fue para armar las selecciones nacionales del proceso 2025 y que el oro y la plata, les asegura un lugar dentro del ranking, en sus respectivas categorías.

Ese es el paso fundamental para poder iniciar la preparación rumbo a Los Ángeles 2028 y estamos contentos por eso

Indica que ahora deben esperar, “porque la concentración la van a lanzar pronto que será el segundo campeonato nacional; están viendo si es en Oaxaca, Querétaro y Veracruz; uno de esos tres lugares va a ser, entonces tenemos que esperarnos, pero lo más seguro es que sea en Oaxaca”, expresó.

También indicó que, son tres eventos, y el primero fue de Ciudad de México, en donde lograron medio boleto que les da oportunidad de seguir peleando por un boleto para formar parte de la selección mexicana.

“En dado caso que se repitan los resultados, Alexis sería el representante del país y yo tendría que esperar una tercera oportunidad, entonces, pues estamos dentro de, y no se pierden las esperanzas respectivas a este proceso”.

José Alberto indica que los entrenamientos empezaron este martes, “entonces no hay descanso, porque se comprende que el siguiente campeonato nacional ya sea a finales de enero o febrero, pero lo más seguro es que sea a finales de enero”.

Indicó que se encuentran motivados, porque el resultado fue bueno y creen ciegamente en que pueden mejorar en todos los aspectos, y con el apoyo de la gente y patrocinadores, “podemos lograr más con la mente fría”.

Las últimas competencias que tuvo José Alberto fue en el Panamericano de Argentina, donde logró la medalla de plata; luego en el Grand Prix el año pasado, también ganador de la plata, sin embargo, tuvo una lesión que lo alejó año y medio; ahora regresó en la categoría de los 55 kg, mientras que su hermano en los 60.

“Los resultados son esos, hemos estado quedándonos en las finales y pues esperamos llegar al oro, ahora sí con la mente fría y con el trabajo y a ver qué se da, esperemos que logre”, concluyó.