Ya hay elegidos para juego de futbol con causa

Joaquín Espinoza Saldaña, director técnico profesional, da ha conocer que cuenta ya con el 80% de jugadores que enfrentarán el próximo 19 de marzo a exprofesionales del Puebla FC, en duelo a beneficio del niño Rogelio Gómez Ortiz, que padece cáncer y requiere trasplante de médula. Los elementos que están en lista del experimentado entrenador, participan en la categoría Premier de la Liga Universitaria Veracruzana y juegan en Soccer, Proquiver, Dique, Rébsamen, Delfines, Dukla y Betancourt.

Minutos antes de participar con su equipo en la categoría Master de la misma Fundación Universitaria, Espinoza Saldaña comenta que le faltan cuatro elementos y que durante la semana dará a conocer la lista completa.

Deportes River y San Isidro van por el título en Coatepec

"Me falta un central, dos medios por derecha y un lateral. Quería tomar en cuenta a todos los equipos, pero la verdad no es posible, hay calidad, Puebla trae calidad, entonces tenemos que darle una buena competencia y porque no, ganarles, aunque sea un partido amistoso en beneficio de un pequeño, hay que jugar bien y tratar de ganar", explica Joaquín. Dice que seleccionará a los mejores "por eso la gente que se está seleccionando es gente que sabe qué hacer con la pelota y que además tiene movilidad, creo daremos buen juego, porque tenemos calidad, como te digo, con todo respeto a todos".

Y agrega: "Me falta nada más, un central, dos medios por las bandas y un lateral por izquierda, yo espero tener la lista definitiva la próxima semana, por ahora tengo un 80%, pero casi está lista", concluye.

CONVOCADOS

Porteros: Esteban Valdez (Soccer) y Moisés Vázquez (Proquiver); Defensa central: José Manuel López López (Dique), Alfredo García Estrada (Proquiver) y Juan Manuel Gómez Loranca (Dique); Defensa Latereal Izquierdo: Humberto Corona Padilla (Proquiver); Defensa Lateral Derecho: Venustiano Martínez Castillo (Rébsamen) y Mario Pardo Tolentino (Dique). Medio Central: "Yoyo" Cortés Zárate (Delfines), J. Daniel Maldonado Martínez (Proquiver), René Torres Aguilar (Dique), Manuel Murrieta Herrera (Dukla); Medio Izquierdo: Alfredo Zamora (Dique); Delantero Derecho: Juvencio Chimal Gutiérrez (Rébsamen), Jorge Fernando Portilla (Rébsamen); Delanteros Izquierdos: Emilio Rente Bautista (Dique) y Eduardo Hernández Parra.