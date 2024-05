¡Apapachan a las mamis! Xalapeños festejan el 10 de mayo con flores y regalos

Familias xalapeñas celebraron a lo grande a sus mamás. Desde temprana hora llenaron restaurantes y no escatimaron en comprar hermosos arreglos florales, bolsos, perfumes, ropa y chocolates para así agradecer las horas de desvelos, trabajos cotidianos y su amor.

Pero también los cementerios de la ciudad tuvieron una fuerte afluencia de personas que llegaron para limpiar las tumbas y llevar flores a sus madres fallecidas.

¿Cómo festejaron en Xalapa el Día de las Madres?

Desde muy temprano la actividad comercial se reactivó. Había infinidad de sonrisas y apapachos para las reinas del hogar.

Restaurantes y cafés lucieron con afluencia aceptable de grupos de familias que acudieron a desayunar con sus madres. En algunos sitios se escucharon las tradicionales mañanitas para alegrar los corazones.

En uno de los cafés más tradicionales de la zona centro había una marimba que tocaba las canciones que pedían las madres que estaban desayunando, detalle que agradó a los comensales.

Otros establecimientos optaron por grupos musicales que amenizaron los festejos de las madres. Los restaurantes del centro tuvieron una alta afluencia.

Algunos de los negocios que estuvieron con afluencia fuerte fueron las florerías que como cada año “hicieron su agosto”. No importó que se encarecieron las rosas, principalmente, pero había opciones para todas las carteras.

Algunos de los negocios que estuvieron con afluencia fuerte fueron las florerías | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En las calles, en las esquinas, de colonias como Emiliano Zapata, avenidas Xalapa y Orizaba, se instalaron puestos ambulantes de ramos florales y esferas de cristal con flores en el interior que fueron un buen detalle en este día.

Tanto en florerías como en establecimientos ambulantes que se instalaron para vender arreglos florales había opciones desde 70 pesos hasta los que superan los 4 mil 500 pesos que llevaban dos docenas de rosas del color a elegir.

¿Cuáles son los costos de algunas flores en Xalapa por el 10 de mayo?

En la florería Monserrat, Miguel de Santiago González comenta que espera que sea un estupendo fin de semana de ventas, principalmente, de rosas que son muy buscadas.

Comenta que el costo subió dado que el rollo que hace una semana se vencía en 150 ahora está en 200.

Desde muy temprano la actividad comercial se reactivó en Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Otras especies que se venden muy bien son claveles, anturios y orquídeas. Resalta que las ventas estaban lentas pero lo fuerte se espera en el trascurso de la tarde, porque es cuando llegan muchos en busca de sus arreglos, dado que a todas las mamás les gustan las flores.

Ulises Gómez Hernández, de la florería Bouquet, resaltó que las ventas este día son superiores a cualquier otra fecha, aunque se eleva el precio, siempre hay hijos que buscan mostrar todo su amor y nada mejor que un buen arreglo floral.

En este comercio los arreglos son únicos y se hacen personalizados. Ellos venden muchas gerberas, rosas, girasoles, tulipanes y orquídeas.

Los arreglos aquí tienen un costo desde 750 hasta 4 mil pesos, pero también ramos desde 280 pesos. Y todos se venden muy bien, dijo.

Restaurantes y cafés lucieron con afluencia aceptable de grupos de familias que acudieron a desayunar con sus madres | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Visitan a madres en panteones de Xalapa

En el panteón Palo Verde, desde muy temprano, para evitar las horas de mayor calor, llegaron hombres y mujeres, en familia o solos, para llevar unas flores a sus mamás o abuelas fallecidas.

Estela García Pérez quien acudió con un hermoso ramo de flores y con cubeta, escoba y bajó para lavar la tumba de su madre, comenta que aunque tiene 14 años que falleció su mamá, cada año viene a visitarla.

Resalta que la sabiduría y amor de su madre nunca lo olvida y trata de ser una mujer que vive con alegría la vida.

Señala que el día en que falleció siempre está en su mente. “Por eso ahora que ya no está vengo a visitarla para estar con ella unos minutos, aunque sean pocos porque el calor es insoportable en este lugar”.

Algunos arreglos que xalapeños adquirieron para festejar el 10 de mayo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Explica que son muchos los llegan a los cementerios, porque una madre nunca se olvida.

Afuera de este camposanto y del Xalapeño se instalaron infinidad de puestos donde se vendían flores, coronas y algunos otros detalles, además de antojitos, nieves, aguas frescas y fruta.

Además, en este camposanto andaban algunos grupos de música norteña y cantantes que intentaban contactar con los hijos para ser contratados para tocar las melodías que más gustaban a sus madres.

En el panteón Palo Verde, desde muy temprano, para evitar las horas de mayor calor, llegaron hombres y mujeres / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

La cuota por canción era 150 pesos, pero si gustaban había una promoción de cuatro por 500 pesos, para sí disfrutar unos minutos de las canciones.

Indican que entre las melodías más solicitadas, aparte de las mañanitas, fue Amor eterno, de Juan Gabriel, comenta Fernando Arcos Pérez, quien con su guitarra anduvo cantando en las tumbas de quienes lo contratan.

"El trabajo bajó, seguramente porque hace mucho calor y no hay dinero, pero creo que vendrán más por la tarde, ya que haya menguado el calor, pero no me puedo quejar porque siempre es una fecha en que hay trabajo para los músicos xalapeños", concluyó.