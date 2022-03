8 de marzo: Libros que debes leer para comprender más el feminismo

Cada vez toma más fuerza la lucha de las feministas, sobre todo cada 8 de marzo, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer y salen a las calles hartas de la violencia, inseguridad e incluso de la brecha salarial. Si no no entiendes el por qué de las marchas y de la lucha de estas mujeres, te decimos cuáles son los 8 libros que debes leer para comprender más el feminismo.

Si piensas que ser feminista es exclusivo de mujeres, te equivocas, pues esta palabra se usa para describir a aquellos que lejos de la identidad y orientación sexual, creen en la igualdad de género y que están en contra de los privilegios que se otorgan a los hombres.

¿Cuáles son los libros feministas básicos que todos deberían leer?





Así es, existen varios libros feministas básicos que todos deberían leer, desde mujeres, hombres, madres, queer, embarazadas, cisgéneros, transgéneros, etc. Te traemos una lista con 8 libros que te ayudarán a entender mejor este movimiento y que seguro despejarán tu mente.

Mamá, quiero ser feminista- Carmen G. de la Cueva

Se trata de un libro ilustrado en el que su creadora se encarga de contar cómo surgió su interés por el feminismo y lo importante que es no solo para ella, si no para toda la sociedad. La autora actualmente es una promotora cultural de este movimiento.

En las páginas de su libro le rinde tributo a grandes feministas que han tenido papeles imprescindibles en esta lucha, como Virginia Woolf, Pippi Calzaslargas, entre otras.

Nosotras, historias de mujeres- Rosa Montero





Esta es una edición especial de los libros fundamentales de Rosa Montero, quien fue ganadora del Premio Nacional de las Letras 2017. En su libro, la escritora plasmó historias con las cuales cualquier mujer se podría identificar, pues son situaciones que desafortunadamente viven y enfrentan día con día.





Historia del feminismo- Juan Sisinio Pérez Garzón





Se trata de una excelente obra que curiosamente fue escrita por un hombre, lo cual demuestra que sí pueden apoyar el movimiento feminista.

En este libro se muestra el proceso que ha tenido la lucha de las mujeres por obtener igualdad y hacer valer sus derechos. La historia que hoy en día se sigue escribiendo.

El hombre que no deberíamos ser- Octavio Salazar





Una excelente opción para los hombres que deseen adentrarse en el mundo feminista, pues sus madres, novias, hermanas, vecinas, etc. forman parte de este y ellos también pueden cooperar. El autor busca establecer una alianza entre hombres y mujeres para obtener un mundo más igualitario, suena bien ¿no?.

Octavio Salazar es un ícono que va en contra de las masculinidades tóxicas y frágiles en México, por lo tanto, no podía faltar en esta lista. Es una lectura tanto para mujeres como para hombres.

Autobiografía- Ángela Davis





Este libro fue publicado en 1974 y su autora lo escribió cuando tenía apenas 28 años. Se trata de una increíble mujer que forma parte de la historia del feminismo, pues formó parte importante del Movimiento de Liberación Negro en Estados Unidos en los 60’s y 70’s.





Morder la manzana- Leticia Dolera





Se trata de una obra que funciona como una guía para aquellos que aún no son feministas, describe los motivos por los cuales su autora es parte de este movimiento.





Una historia llena de anécdotas buenas y malas, experiencias y sobre todo mucho conocimiento.





Manual Ultravioleta- Clara Serra





La mejor opción si no sabes nada sobre el tema, pues se trata de un libro muy accesible y fácil de digerir, que contiene ejemplos y anécdotas sobre cómo surgió el feminismo.

El objetivo de esta obra es eliminar los prejuicios que suelen existir con respecto a la lucha de las mujeres y a la resistencia que esta genera.

Los hombres me explican cosas- Rebecca Solnit





En esta obra, Solnit narra cómo los hombres se han mostrado inferiores mientras que las mujeres solo han sido educadas para aceptar esa realidad, cuando no les corresponde.

Se publicó en el 2014 y se hizo viral ya que en su contenido aborda el término ‘mansplaining’, que se refiere a cuando un hombre intenta explicarle algo a una mujer mostrando superioridad y a la vez ignora que probablemente la mujer ya sepa de lo que le está hablando

Es una excelente opción para comenzar a entender el feminismo y ponerse en el lugar de las mujeres.

"Estoy agradecida de que, tras un momento temprano de mi vida en el que fui silenciada, haya podido desarrollar una voz, circunstancias que me unirán para siempre a los derechos de aquellos que no la tienen".



Rebecca Solnit, "Los hombres me explican cosas"

