¿Planeas salir de casa estas vacaciones?, 5 consejos para evitar accidentes

Xalapa, Ver.- A unos días de que terminen las clases de educación básica, familias ya están planificando y alistando las maletas para realizar ese tan esperado viaje de fin de año, ya sea para salir de vacaciones o visitar a familiares que radican en otras ciudades.

Sea cual sea el objetivo de tu próximo viaje decembrino es importante que tomes en consideración algunos aspectos para prevenir accidentes viales al momento de conducir por carreteras.

Es diciembre la fecha en que varias personas salen de vacaciones y es precisamente esta temporada cuando hay más carga vehicular por las principales carreteras del país y del Estado.

Si viajaras por autopista o carretera libre es importante que tomes algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, y en su caso saber qué hacer si tu carro llega a presentar alguna falla mecánica durante el viaje.

¿Cómo prevenir accidentes viales en carretera?

En ese contexto la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC) informa a los veracruzanos que están organizando salir a manejar por carreteras en estas fechas de fin de año, a tomar medidas de seguridad.

La primera recomendación es que antes de salir con tu carro a la carretera lo debes llevar al mecánico para que haga una evaluación general, es decir checar niveles de aceite, anticongelante, ver si detecta alguna falla, niveles de aire de las llantas, etc.

Otra encomienda es que al momento de estar manejando se debe respetar los límites de velocidad, esto debido a que con las lluvias los sistemas de frenado no operan igual que en una pista seca, además de mantener una distancia prudente del vehículo que va delante de uno.

Un punto importante y que puede salvar vidas, es el uso del cinturón de seguridad de todos los que viajen en el automóvil.

Niñas y niños menores de 12 años deben viajar siempre en los asientos traseros, y de ser posible en sillas de seguridad especiales para ellos.

Otro consejo es apuntar en una libreta los números telefónicos de emergencias o asistencia vial, así como el número de tu mecánico de confianza así como del servicio de grúas, por si lo llegas a necesitar.

La última pero principal recomendación es no manejar si has tomado bebidas alcohólicas, ya que los conductores bajo los efectos embriagantes no pueden usar sus sentidos correctamente para conducir y eso puede provocar un accidente.

Recuerda que lo importante en estas fechas, es disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de familiares y amigos, por eso trata de seguir estos consejos si saldrás a manejar y así evitar un mal rato.