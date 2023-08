¿Sin planes? Te presentamos actividades para disfrutar de Xalapa

¿Estás en Xalapa y no sabes qué hacer para pasar un domingo diferente y salir de la rutina? ¡No te preocupes! Te damos algunas opciones para disfrutar solo o en compañía, en la ciudad o en alguno de los tres pueblos mágicos que ya hay a solo unos minutos de distancia.

Visita Naolinco

A solo unos días de su nombramiento como Pueblo Mágico, te recomendamos visites Naolinco, donde además de poder conocer el trabajo artesanal de zapateros, tendrás oportunidad de observar una de las boticas más antiguas de Veracruz.

“La purísima”, a unos metros del parque central, es ya una especie de museo, con cremas, ungüentos y lociones, y frascos de distintos tamaños y grosores, originales, resguardados en canceles de madera y libros de consulta para el boticario.

Recientemente se dio a conocer el nombramiento de Pueblos Mágicos para Naolinco y Córdoba / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Xico y su gastronomía

Si no has visitado Xico, ¿qué esperas? En 2023, ya no solo tienes como alternativa recorrer sus calles, comer mole o pan. Te contamos que en la pandemia este Pueblo Mágico amplió sus servicios restauranteros y ahora hay gran diversidad de opciones para comer sabroso, rodeado de la naturaleza.

Una vez que llegues, solo pregunta cuáles son estos lugares. Seguro te sorprenderás, pues hay manera de recostarse en hamaca a la orilla del río. Uno de los tantos sitios es El Salto de la Trucha.

Este Pueblo Mágico amplió sus servicios restauranteros. Uno de los tantos sitios es El Salto de la Trucha | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Fiesta artesanal en Coatepec

Un imperdible de este domingo es el encuentro artesanal, gastronómico y cultural de los ocho pueblos mágicos de Veracruz que se efectúa en Coatepec, en el parque Miguel Hidalgo, de 10 a 19 horas.

Asiste con tu familia y disfruta de la magia y riqueza cultural de Coatepec, Córdoba, Coscomatepec de Bravo, Naolinco, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco. ¡Todo en un solo lugar!

Un imperdible es el encuentro de los ocho pueblos mágicos de Veracruz que se efectúa en Coatepec | Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Coatepec

Xalapa y su tradición teatral

Xalapa se ha distinguido por su actividad teatral y una de las agrupaciones que ha contribuido es la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana, que está cumpliendo 70 años de historia.

Este domingo, conoce Juana Ramírez, comedia que narra algunas etapas de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. La función es a las 18 horas en el Teatro La Caja. Los boletos cuestan 100 pesos general y 60 pesos estudiantes e Inapam.

Títeres para niños

Como cada domingo, las niñas y los niños tienen invitación para disfrutar el teatro con títeres en Juárez esquina con Ávila Camacho. Hoy llegará al escenario Tania Hernández, una actriz que se ha ganado el aplauso del público en Xalapa y en varias entidades del país.

La obra de hoy recuerda la importancia de las abuelitas en la vida de todas las personas. “La historia de las cosas” tendrá función a las 13 horas en El Rincón de los Títeres. Informes 22 81 95 95 51.

Tarde de jazz

El Museo de la Música Veracruzana te espera hoy a las 17 horas para disfrutar una tarde de primer nivel con Humberto León Trío, que refresca piezas tradicionales y rescata otras que han caído en el olvido para que el público las aprecie y disfrute.

Funk, bossanova, blues, bolero y otros géneros te esperan. Salvador Díaz Mirón número 21. El boleto tiene un costo de cien pesos, pero la visita a este recinto, de martes a domingo, es gratis.

El Museo de la Música Veracruzana te espera hoy con Humberto León Trío | Foto: Cortesía | Humberto León

Para fans de José José

Sí eres romántico y te gusta la música del Príncipe de la Canción, hoy puedes cantar a todo pulmón con Daniel Núñez, el joven radicado en Xalapa que ha conquistado a la población por su voz tan parecida a la de José José.

Él ofrecerá concierto a las 19 horas en el Teatro J. J. Herrera. Los boletos tienen costo de 60, 100 y 140 pesos. El teatro está ubicado en Miguel Palacios 12, colonia Centro.

Teatro para toda la familia

Te recordamos que en Xalapa una buena opción es disfrutar el teatro en Área 51, de Revolución 307. Hoy puedes ver “Mi color carne”, protagonizada por Queta, una niña que en su afán por descubrir por qué es como es, encontrará verdades incómodas a las cuales tendrá que enfrentarse.

La función es solo hoy a las 18 horas y el costo es de 150 pesos la entrada general.

El rincón del sabor

Hoy es el último día de fiesta en Rinconada y el invitado especial eres tú. En el Festival de la Garnacha podrás comer estos antojitos, así como divertirte con varias actividades.

Hoy es el último día de fiesta en Rinconada con el Festival de la Garnacha | Foto: Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

En el “Garnachódromo” encontrarás música y baile. Habrá también desfile de carros alegóricos, una exposición de la garnacha más grande y varias sorpresas más. La actividad empieza a las 16 horas, aunque desde antes puedes deleitar el paladar.