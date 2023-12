¿Vas a retirar tu aguinaldo? Paso a paso para solicitar acompañamiento policial

Xalapa, Ver.- Ayer 20 de diciembre, fue el último día que marca la Ley federal del Trabajo para que las empresas y patrones paguen el aguinaldo a sus trabajadores, pues en caso de no hacerlo podría hacerse acreedor a una multa económica si el empleado lo demanda.

Ahora bien, esta prestación laboral es de las más esperadas por los trabajadores durante todo el año, ya que muchos ya tienen planeado como lo van a invertir, ya sea al comprar los regalos de los Reyes Magos, comprar los productos para preparar las cenas de Navidad y fin de año o para realizar algún viaje, pagar deudas entre otros planes.

Es por ello que en estas fechas la mayoría de los trabajadores acuden a las sucursales bancarias para hacer retiros de grandes cantidades de dinero, ya que los cajeros automáticos solo pueden dar hasta 9 mil pesos por día.

Esto implica que al portar grandes cantidades de dinero las personas pueden sufrir un asalto, como se ha registrado en varias regiones del país. En donde inclusive se han hecho videos virales de personas que son asaltadas luego de salir de las sucursales bancarias con fuertes cantidades de dinero en efectivo.

En estos videos el común denominador es que las victimas acusan a los cajeros de los bancos de estar coludidos presuntamente con los delincuentes, pues explican que no es posible que asalten a los cuentahabientes que sacan grandes cantidades de dinero.

¿Para qué sirve el programa “Acompañamiento policial” de la SSP?

Debido a que este problema de asaltos al salir de los bancos es recurrente en estas fechas, precisamente cuando los trabajadores reciben su aguinaldo, es que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activan el programa “Acompañamiento Policial" para retirar dinero del aguinaldo los bancos de forma segura.

Este programa está coordinado entre policías estatales y elementos de la Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) quienes brindan seguridad y acompañamiento a la persona que lo solicite, al momento de ir a un banco a retirar alguna suma importante de efectivo (no importa la cantidad a retirar, el acompañamiento se brinda gratuitamente a quien lo solicita dice la SSP).

¿Cómo solicitar seguridad para tener mi aguinaldo seguro?

Lo primero que se debe hacer, es que la persona que requiera de este programa debe marcar al número de emergencia 911.

Esto para que una patrulla de la SSP te acompañe desde un punto acordado a la institución bancaria.

Con lo cual podrás realizar el trámite de forma segura hasta llegar a tu casa o alguna dirección, sin correr riesgos de ser asaltado.

Ahora bien este programa ha provocado polémica en las redes sociales, debido a que algunas personas no tienen confianza en los elementos de la SSP. “Mejor voy solo, no sea que me lo vayan a robar ellos” es un comentario que pone el usuario Infante del Desierto en la publicación de dicho programa en la cuenta de Facebook de la SSP.

Si tienes que acudir al banco para realizar algún retiro de dinero en estos días, ¿solicitarías este servicio de acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública?